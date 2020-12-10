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Yusuf’a çarpan kamyoncu düşen plakadan yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kurt'a kamyon çarptı. 30 yaşındaki Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan kamyon sürücüsü, düşen plakadan tespit edilerek yakalandı.

Güncellenme: 11:53, 10/12/2020
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Yusuf’a çarpan kamyoncu düşen plakadan yakalandı

Soma-Kırkağaç’ta dün saat 22.00 sıralarında bir kişinin kara yolu üzerinde hareketsiz yattığını görenler, hemen polisi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Adının Yusuf Kurt olduğu anlaşılan genç adama bir kamyonun çarptığı belirlendi. Kurt’a çarpıp kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kaza yerinde bulunan plakadan kaçan sürücünün Şahin A. adlı kamyon sürücüsü olduğu belirlendi. Şahin A., çok geçmeden gözaltına alındı.

Ölen Yusuf Kurt’un sosyal medya hesabından bir süre önce bir fotoğrafını ‘Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir’ notuyla paylaştığı görüldü.

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Yayınlanma Tarihi:11:50,
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