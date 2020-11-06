Zeydan Karalar’dan ev alacaklara uyarı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dün düzenlediği basın toplantısında yerel yönetimler olarak kendilerinin bile “Deprem toplanma alanları nerede? Depremde yıkılacak binaların tespiti yapıldı mı?” gibi sorulara cevap veremediklerini belirterek, “Depremle mücadele devlete, bakanlıklara, belediyelere herkese görev düşüyor. Bu amaçla biz belediye bünyesinde bir deprem Daire Başkanlığı kuralım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla diyalog halinde olası bir depremde can kaybına yol açabilecek ya da ağır hasar görebilecek binaları tespit edelim, bunların bir envanterini çıkartalım gibi düşüncemiz var. Bunu hayata geçireceğiz” dedi.

“Her işte olduğu gibi ahlaklı iş yapan ama para uğruna normal yasaların dışına çıkan müteahhitlerimiz de başka insanlarımız da var” diyen Zeydan Karalar, “Vatandaş 2 bin metrekare inşaat izni alıyor yapmak istediği inşaat 3 bin 600 metrekare . Böyle olunca deprem riski bir tarafa vatandaşa sosyal alan kalmıyor, yeşil alan kalmıyor, 2 bin metrekareye göre bir statik yapıyor ama onun bir buçuk katı inşaat yapıyor. Bu binanın sağlıklı olması bizden izin alması mümkün değil. Bu nedenle vatandaşlara seslenmek istiyorum, alacağınız dairenin iskanı olup olmadığını mutlaka kontrol edin. İskanı olmayan daire almayın. Çünkü bir binanın iskanı yoksa mutlaka bir takım sıkıntısı vardır, deprem açısından güvenli olmayabilir” diye konuştu.

KURTARMA EKİPLERİ İÇİN GEZEN OTEL YAPACAK

İzmir depreminde yaşadığı bir tecrübeyi de paylaşan Zeydan Karalar, “Depremde başka şehirlerden yardıma gelen arama kurtarma ekiplerinin yatacak, barınacak yer konusunda sıkıntı çektiklerini gördüm. Genellikle çalıştıkları bölgelere uzak otellerde konaklıyorlardı. Bu da gidip gelme açısından bir zaman kaybıdır, oysa orada bir dakikanın bile önemi var. Bu nedenle tırları 6-7 kişinin barınacağı, banyo yapabileceği gezici oteller haline getirip kurtarma ekiplerinin hizmetine sunacağız” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DEVLET GÜCÜ ŞART

Zeydan Karalar, Adana'da Barboros mahallesi'nde önceki dönemde başlattıkları ve TOKİ tarafından yapılacak kentsel dönüşüm projesinin başlatılmadığını hatırlatarak, “Belediyeler büyük çaptaki projeleri kendisi tek başına yapamaz. Belediyelerin gücü bu kadar. Bu nedenle kentsel dönüşümde devletin gücüyle yola çıkılması kaçınılmaz. “ifadelerini kullandı.

Karalar, kaçak inşaatın Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirterek, “Kaçak inşaatlar bu ülkenin istenmeyen bir olgusu, göç olduğu sürece mecburen yapıldı. Ben çok mücadele ettim. Yüzde yüz engelleyemedik ama benim dönemimde her dönemden daha az kaçak inşaat olduğunu söyleyebilirim. “dedi.