Akademik Başarınızı Takip Etmenin Önemi

Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitime devam ettiğimiz bu dönemde, öğrencilerin akademik başarılarını takip ediyor olmaları son derece önemli. Öğrencilerin Türkiye çapındaki genel başarı oranları da hedeflerine yönelik çalışma planları ve sınavlara hazırlık sürecinde yol gösterici.

Uğur Okullarının 9-10 Ocak tarihlerinde, özgün sorulardan oluşacak Uğur Kabul Sınavı, öğrencilerin Türkiye genelindeki başarı yüzdelerini görmelerini sağlayacak. Son başvuru tarihinin 6 Ocak 2021 olduğu sınava 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilecek. Başvurular, www.uks. ugurokullari.k12.tr‘de.