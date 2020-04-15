Koronavirüse bir de bu açıdan bakın!

Tüm dünyayı etkisi altına alan korovirüs salgını haftalardır hepimizin birinci önceliği. Bu süreçte bilinçsizce hareket eden vatandaşlar olsa da toplumun geneli virüse karşı gereken özeni gösteriyor. Korovirüs yaşamımızı bir anda derinden etkiledi ve her şey ona göre şekillenmeye başladı. Bu noktada dijitalleşen dünyamız büyük anlam taşıyor.

Korovirüs günlerinde ilk önceliğimiz mümkünse evde kalmak. Birçok şirket evden çalışma kararı alırken milyonlarca insan daha önceden deneyimlemediği yaşam pratikleri ile karşı karşıya kaldı. Alınabilecek bir sürü önlem var. Ancak virüse dijitalleşen dünya açısından baktımızda fazlasıyla avantajlı bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Örneğin 2020 değil de 1990 yılında olsaydık, her şey çok daha zor olabilirdi. Şimdi korona virüse dijitalleşen dünya açısından bakacağız.

Sayısız içerik elimizin altında

İnsanın sosyal bir varlık olduğu gerçeğinden yola çıktığımızda sürekli evde olmak tabii ki zor bir şey. Ancak televizyonun haricinde internet ve dijital yayın platformları bize o kadar çok seçenek sunuyor ki izlemekle bitirmek mümkün değil. Bu zor günleri iş dışında iyi fimler, iyi diziler ve iyi belgesellerle geçirmek mümkün. Çünkü önümüzde sayısız seçenek ve kaliteli içerik bulunuyor.

Sevdiklerimizi ihmal etmemek lazım

Koronavirüsten önce sevdiklerinizi telefonla arama alışkanlığı olmayan biri olabilirsiniz. Ancak bu dönem her şeyden önce alışkanlıkların değiştiği bir dönem. Her gün bir kişi seçip onu görüntülü arayabilir, böylece “İş çıkışı bir kahve içelim mi?” tadında sohbetlere imza atabilirsiniz. Bunu yaptığımızda kendimizi daha iyi hissederiz. Zaten yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Çünkü bu günlerde görüntülü aramanın üç kat arttığı belirtiliyor.

Sporu es geçmeyelim

Sporun sağlık için faydalarını bilmeyen yoktur. Gerçek şu ki çoğu insanın temel ihtiyaçlar dışında evinden çıkmadığı bu dönemde bambaşka bir anlam kazanıyor. Yürüme, merdiven çıkma gibi rutin yaptığımız eylemleri yapamadığımızda sürekli yorgunluk ve uyku hâli bizi etkisi altına alabilir. Günde yarım saat bile olsa spor yapmayı ihmâl etmeyin. Üstelik yol gösterici olarak internet hemen elinizin altında. Ayrıca internet üzerinden profesyonel bir hizmet de alabilirsiniz.

Ertelediğiniz o oyunu oynama zamanı!

Hep oynamak istediğiniz ama yaşam temponuz yüzünden vakit ayıramadığınız video oyunları varsa başlamak için tam sırası! Tabii aşırıya kaçmadan. Son dönemde tüm dünyada oyun trafiği yüzde 200 arttı. Herkesin başta sağlık, ardından ekonomik açıdan tedirgin olduğu şu günlerde video oyunları kafa dağıtmak için bir güzel seçenek. Ailenizi de işin içine katıp birlikte bir şeyler yaparsanız çok eğlenebilirsiniz.

Temassız ödeme hiç bu kadar anlamlı olmamıştı

Kredi ya da banka kartımızda bulunan temassız ödeme seçeneğinin bu kadar anlamlı olacağını hiçbirimiz düşünemezdik. Virüsün temas yoluyla bulaşıyor olması insanları temassız ödeme yapmaya yönlendirdi. BKM verilerine temassız işlem sayısı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 23 oranında arttı. Bu süreçte kağıt ve demir para kullanmamaya gayret göstermek gerekiyor. Ne kadar temassız, o kadar iyi!

Bankalar avucumuzun içinde!

Bu zor günlerde teknolojinin bize sunduğu olanaklar bankalar anlamında da ön plana çıkıyor. Koronavirüs nedeniyle Türkiye Bankalar Birliği’nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlenmişti. Bankalar açık ancak cep telefonumuzdan da bir banka şubesi gibi hizmet alabildiğimiz bir dönemdeyiz. Akıllı telefonlarımız sayesinde hepimizin cebinde küçük bir banka var. Çok gerekli olmadıkça şubeye gitmemek, işlemlerimizi online veya telefonla halletmemiz gerekiyor. Bugünlerde bu yaklaşım her zamankinden daha çok önem taşıyor.