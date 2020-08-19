KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ

19. yüzyıl sonlarına kadar Türk kahvesi çiğ çekirdek olarak satılıyor, evlerde tavada kavrulduktan sonra el değirmeninde çekiliyor ve içilebiliyordu. Bu durum Mehmet Efendi'nin kahveci dükkânını babasından devralmasına kadar sürer. 1871 yılında işin başına geçen Mehmet Efendi, kahveyi dibeklerde öğüterek müşterilerine hazır olarak satmaya başlar. Böylece İstanbul Tahmis Sokağı'nda taze kavrulmuş, mis gibi kahve kokusu da çevreye yayılmaya başlar. Tahmis zaten “kahve kavurma” demektir. Mehmet Efendi müşterilerine sağladığı bu kolaylıkla kısa bir zaman sonra “Kurukahveci Mehmet Efendi” diye anılmaya başlar. Cumhuriyetten sonra 1934'te soyadı kanununun çıkması ile aile “Kurukahveci” soyadını alır.

Mehmet Efendi 1931 yılında vefat ettikten sonra, işi oğulları Hasan Selahattin, Hulusi ve Ahmet Rıza sürdürür.

Kardeşlerin en büyüğü olan Hasan Selahattin (1897–1944) yurtdışının önemini hemen kavrar ve uluslararası etkinliklere katılır.



Marka Dönemi

Hulusi Bey (1904–1934) dönemin gelişen teknolojisini göz ardı etmez ve modern üretimi gerçekleştirir. Ayrıca Tahmis Sokağı'ndaki dükkânın yerine dönemin ünlü mimarı Zühtü Başar'a günümüzde de kullanılmakta olan bir bina inşa ettirir. Aynı dönemde müessese için, dönemin usta grafikeri İhap Hulusi Bey'e bir amblem çizdirir. Bu amblem günümüzde de kullanılmaktadır.

Bir süre sonra yönetimi, Londra'da eğitim görmüş olan en küçük kardeş Ahmet Rıza Kurukahveci devralır. Ahmet Bey'in dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor olması, onu reklama ve müesseseyi çağdaşlaştırma yönünde adımlar atmaya yöneltir. Bu dönemde kahve, parşömenli kâğıt paketlere konur ve bakkallara otomobil ile dağıtılmaya başlanır. Ayrıca Galatasaray Sahne Sokağı'nda bir şube açılır.

Üçüncü ve Dördüncü Kuşak

Bugün Kurukahveci'nin yönetiminde üçüncü ve dördüncü kuşak birlikte görev yapmaktalar. 1871 yılında Tahmis Sokağı'nda faaliyete başlayan işletme, günümüzde Y. Dudullu'daki yeni tesisinde üretimini sürdürüyor.

Müessese 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008'de Chicago Türk Festivallerinde; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008'de Frankfurt IMEX Turizm Fuarlarında; 2004, 2006, 2007 ve 2008'de Londra CONFEX Turizm Fuarlarında; 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018'de Madrid FITUR Turizm Fuarlarında; 2006'da Fransa “İstanbul la Magnifique” Yemek Festivali'nde; 2006, 2007 ve 2008 Utrecht Uluslararası Turizm Fuarlarında; 2007 ve 2008'de Londra WTM Turizm Fuarlarında; 2008'de Viyana Geleneksel Kahveciler Balosu'nda; 2013'te “Gezici Türk Kahvesi Evi”, Avrupa turunda ve 2014'te “Gelin Tanış Olalım” Kahve Festivali Tokyo, Budapeşte 21. Uluslararası Kitap Festivali ve Milano BIT Turizm Fuarı; 2015'te Aşkabat 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu; 2016'da 28. Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı; 2016, 2017 ve 2018'de İstanbul, Ankara ve İzmir Kahve Festivallerinde; 2017'de Buenos Aires FIT Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı; 2018'de Sao Paulo WTM Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı'nda standlar açarak ziyaretçilere Türk kahvesi sunumu yapar. Tadımlar sırasında Türk kahvesinin tarihçesi ve kültürümüzdeki yeri anlatılarak, kültür elçiliği görevine devam edilir.

Kurukahveci Mehmet Efendi kahvesi günümüzde Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya kıtalarındaki 55'ten fazla ülkeye ihraç edilmekte ve modern ambalajlarda tüketicilere sunulmaktadır.

www.mehmetefendi.com