Metro Türkiye’den mağaza içerisinde yeni dijital alışveriş deneyimi teknolojisi!

Metro Türkiye'nin müşterilerinin kullanımına sunduğu temassız ve hızlı dijital çözüm Metro Fast, kasa kuyruğunu ortadan kaldırarak fiziksel ortamda dijital alışveriş deneyimi sağlamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Müşterilerin ürünlerinin ödemesini alışveriş sepetinden çıkarmadan yapmasını mümkün hale getiren bu çözüm sayesinde alışverişler hızlı ve temassız bir şekilde tamamlanıyor.

30 yıldır müşterilerine güvenilir bir alışveriş deneyimi sunan Metro Türkiye, fiziksel ortamda yenilikçi bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla yeni dijital çözümü Metro Fast'i müşterilerinin kullanımına sundu. Metro Fast; hızlı, temassız ve makine öğrenimi ile kontrol edilebiliyor ve bu yönüyle Türkiye'de sektörde bir ilk olma özelliği de taşıyor. Metro Fast ile alışverişlerde kasada geçirilen süre artık dakikalardan saniyelere iniyor.

Kısa sürede tamamlan güvenli alışveriş dönemi

Bu çözüm ile müşterilerin pandemi dönemi sonrası hijyen hassasiyeti ve temassız ödemeye artan talep de tam olarak karşılanıyor. Metro Fast çözümü, mağazaya girildiği andan ürünlerin alışveriş sepetine eklenip ödeme yapıldığı ana kadar tüm alışveriş süresini kısaltarak müşterilere güvenli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Peki, Metro Fast nasıl çalışıyor?

iOS veya Android akıllı telefonu için uygulama mağazalarından Metro Fast uygulamasını indirin.

Alışveriş arabasında yer alan QR kodu okutun.

Metro kartta yer alan barkodu okutun.

Aldığınız her ürünün barkodunu okutarak arabaya yerleştirin.

Kasa alanına gelindiğinizde alışveriş arabasını Metro Fast elektronik kontrol noktasına yerleştirin ve ardından doğrulamayı tamamlamak için QR kodu okutun.

Ödeme noktasında ödeme yaparak alışverişinizi tamamlayın.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da 6 mağazada aktif

Uygulama, iOS ve Android mobil uygulama mağazalarında Metro Fast ismi ile aratılarak ücretsiz indirilebiliyor. Şu an İstanbul'da Kozyatağı, Güneşli, Kâğıthane, Ankara'da Etlik, Bursa'da Nilüfer ve İzmir'de Gaziemir mağazalarında aktif olarak kullanılan Metro Fast dijital çözümü, 2021 yılında diğer Metro mağazalarında da kullanıma açılmaya başlanacak.

Metro Fast'i kullanan müşteriler bir daha kullanıyor

Şu ana kadar 25 bin müşterinin kullandığı çözüm, büyük beğeni topluyor. Ocak ayında Metro Fast ile yapılan alışveriş sayısı, Temmuz ayında iki kat artış gösterirken Metro Fast'i kullanan her üç müşteriden ikisinin bu çözümü tekrar kullanması da müşterilerin memnuniyetini kanıtlıyor.

“Müşterilerimizin güvenli alışverişi ihtiyacını karşılıyoruz”

Metro Fast çözümüyle ilgili açıklamada bulunan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Türüng, “Fiziksel ortamda dijital alışveriş deneyimi sunduğumuz Metro Fast çözümü, alışveriş süresini önemli ölçüde kısaltırken, temassız olma özelliğiyle müşterilerimizin güvenli alışveriş ihtiyacını karşılıyor. Metro Fast, Metro'nun faaliyet gösterdiği ülkeler içinde de faaliyete sunulan ikinci ülke. Bu da hem Metro'nun Türkiye'ye verdiği önemi, hem de Türkiye'nin genç nüfusu sayesinde dijital çözümlerin uygulanması için ne kadar değerli bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Müşteri deneyimini iyileştirmek üzere dijital çözümlere yönelik çalışmalarımıza tüm heyecanımızla devam ediyoruz.” dedi.