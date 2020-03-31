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1 milyon lira değerinde ‘ücretsiz yakıt’ verecekler!

Corona virüsünün (Covid-19) etkileri dünyanın her yerini etkilerken bir adımda BP'den geldi. Firma hayat kurtaran çalışmalarına destek olmak amacıyla, İstanbul’da hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına akaryakıt bağışlıyor.

Sozcu.com.tr
13:10 -
Haberler Otomotiv
1 milyon lira değerinde ‘ücretsiz yakıt’ verecekler!

BP Türkiye Ülke Müdürü Joe Murphy: “Bu dönem, toplumların ve şirketlerin beraber çalışmasını gerektiren daha önce eşi görülmemiş bir dönem. Tüm sağlık çalışanlarının verdikleri emekler için müteşekkiriz ve önümüzdeki ay boyunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulanslara BP istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vererek küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz.” dedi.

BP Türkiye Ülke Müdürü Joe Murphy

Ayrıca Murphy, “BP Türkiye için önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin emniyeti ve sağlığı. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve Sağlık Bakanlığı'mızın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uyarı ve tavsiyelerini dikkate alarak gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz.” dedi.

Bu bağış, Nisan ayı boyunca 1 milyon TL değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.

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