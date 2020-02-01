100 bin TL’ye kadar alınabilecek 2. el otomobiller!

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, yılın ilk günlerinden itibaren ikinci el otomobillere olan ilgiyi daha da artırdı. Özellikle 100 bin TL'ye kadar olan ikinci el otomobiller pazarda neredeyse yok satıyor.
Kendi ekibiyle reel olarak satışta olan otomobillerin fiyatları üzerinden yaptığı çalışmalar sonucunda bir fiyat sistemi oluşturan Cardata, bu noktada tüketiciye bir rehber niteliğinde “100 bin TL’nin altında olan 2. el otomobil fiyatları” çalışmasını derledi.
HAZİRAN 2020’YE KADAR ARTIŞLAR DEVAM EDECEK!
Sıfır kilometre araç satışlarında yaşanan düğüm çözülmedikçe ikinci el fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini bildiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yılın ilk yarısında bu kısır döngünün devam edeceğini düşünüyoruz ancak sektör beklentileri dikkate alındığında Haziran ayından itibaren ikinci el fiyatlarında kademeli bir düşüş öngörebiliriz.” dedi.
İşte ‘o’ otomobiller
Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire 2006 29.200 TL
Renault Symbol 1.5 DCI Authentique 2010 39.500 TL
Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus 2012 44.500 TL
Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend 2012 53.600 TL
Renault Clio 1.2 16V Joy 2013 54.000 TL
Hyundai i20 1.4 CRDI Jump 2013 55.400 TL
Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline 2012 57.100 TL
Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance 2007 66.700 TL
Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy 2016 71.400 TL
Renault Fluence 1.5 DCI Touch Plus 2013 76.500 TL
Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2013 79.000 TL
Opel Astra 1.6 Edition Plus 2016 82.800 TL
Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2014 86.700 TL
Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline 2012 90.900 TL
Renault Megane 1.6 16V Joy 2017 93.100 TL