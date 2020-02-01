100 bin TL’ye kadar alınabilecek 2. el otomobiller!

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artış ve ithal modellerdeki stok sıkıntısı, yılın ilk günlerinden itibaren ikinci el otomobillere olan ilgiyi daha da artırdı. Özellikle 100 bin TL'ye kadar olan ikinci el otomobiller pazarda neredeyse yok satıyor.

İLGİLİ HABER Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılında yüzde 23 azaldı

Kendi ekibiyle reel olarak satışta olan otomobillerin fiyatları üzerinden yaptığı çalışmalar sonucunda bir fiyat sistemi oluşturan Cardata, bu noktada tüketiciye bir rehber niteliğinde “100 bin TL’nin altında olan 2. el otomobil fiyatları” çalışmasını derledi.

İLGİLİ HABER Türkiye'nin en ucuz otomobilleri

HAZİRAN 2020’YE KADAR ARTIŞLAR DEVAM EDECEK!

Sıfır kilometre araç satışlarında yaşanan düğüm çözülmedikçe ikinci el fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini bildiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yılın ilk yarısında bu kısır döngünün devam edeceğini düşünüyoruz ancak sektör beklentileri dikkate alındığında Haziran ayından itibaren ikinci el fiyatlarında kademeli bir düşüş öngörebiliriz.” dedi.

İşte ‘o’ otomobiller

Hyundai Accent 1.5 CRDI Admire 2006 29.200 TL

Renault Symbol 1.5 DCI Authentique 2010 39.500 TL

Fiat Linea 1.3 MultiJet Active Plus 2012 44.500 TL

Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend 2012 53.600 TL

Renault Clio 1.2 16V Joy 2013 54.000 TL

Hyundai i20 1.4 CRDI Jump 2013 55.400 TL

Volkswagen Polo 1.2 TDI Trendline 2012 57.100 TL

Honda Civic 1.6 i-VTEC Elegance 2007 66.700 TL

Fiat Egea 1.3 MultiJet Easy 2016 71.400 TL

Renault Fluence 1.5 DCI Touch Plus 2013 76.500 TL

Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2013 79.000 TL

Opel Astra 1.6 Edition Plus 2016 82.800 TL

Ford Focus 1.6 TDCI Trend X 2014 86.700 TL

Volkswagen Jetta 1.6 TDI Comfortline 2012 90.900 TL

Renault Megane 1.6 16V Joy 2017 93.100 TL