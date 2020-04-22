13 senede 6 milyondan fazla üretildi!

Tiguan, 2019 yılında Avrupa'nın en çok satılan SUV'u oldu. Geçen yıl üretim hatlarında ortalama her 35 saniyede, bir Tiguan'ı banttan indiren Volkswagen, bu üretim hızıyla da modelin gelişimindeki başarısını kanıtlıyor.

İlk olarak 2007 Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı’nda (IAA) tanıtılan Tiguan, 2008 yılında hem dört çeker hem de önden çekişli olmak üzere 150 bin adetten fazla üretildi. 2011 yılında günün rekabet koşullarına göre yenilenen otomobil pazara sunuldu ve 500 bin sınırını aştı.

Tiguan’ın ikinci nesli Nisan 2016’da pazara sunuldu. MQB platfromu üzerine inşa edilen yeni otomobil hem tasarım hem altyapı hem de teknolojik anlamda kendisini baştan aşağıya yenilemiş oldu. Ürün serisi, 2017 yılında ikinci bir Tiguan modelinin lansmanıyla tekrar tazelendi: 110 mm daha uzun aks mesafesi, yedi koltuğa kadar çıkan seçeneğiyle Tiguan Allspace. Modelin yeni versiyonunda, üretim hattından inen tüm Tiguan modellerinin yüzde 55’i uzun aks mesafelisi olarak üretildi.

Markanın kompakt SUV modeli ülkemizde 2008 yılından beridir toplamda 65 bn adet satıldı.