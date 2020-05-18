1950 yılından beridir…

İlk ortaya çıktığı dönemde sadece İspanyol bir marka olan Seat, artık tüm dünya tarafından bilinen bir dev haline geldi. İspanya’nın tek otomotiv şirketi olan marka ülkesinin Ar-Ge yatırımlarına da öncülük eden pozisyonda.

BARSELONA’DAN DÜNYAYA

Seat, 1953 yılında günde beş adet Seat 1400 aracı üreten Zona Franca fabrikasını açtı. Bu tesiste, 40 yıl boyunca Seat 600 ve Seat 127 gibi marka tarihinin iz bırakan modellerini üreten Seat yeni, daha büyük ve daha modern bir fabrika kurmaya karar verdi ve üretim sahasını 1993 yılında Barselona’dan Martorell’e taşıdı.

1,47 milyar euro tutarında yatırıma mal olan bu fabrika, günde 1.500 adet üretilen ikinci nesil SEAT Ibiza ve yeni SEAT Cordoba otomobillerinin piyasaya sürülmesiyle üretime başladı.

Halen üç üretim merkezinde; Barcelona, El Prat de Llobregat ve Martorell'de, Ibiza, Arona ve Leon modellerini üreten Seat, Ateca’yı Çek Cumhuriyeti’nde, Tarraco’yu Almanya’da, Alhambra’yı Portekiz’de ve Seat’ın ilk yüzde 100 elektrikli aracı olan Mii electric’i Slovakya’da üretiyor.

Marka 1965 yılından beridir Kolombiya’ya yaptığı ihracat sayesinde ülkenin lider endüstriyel ihracatçısı pozisyonunda. Ayrıca Seat bugüne kadar 19 milyondan fazla araç üretmiş…

SEAT CUPRA MODELLERİYLE KENDİSİNİ YENİDEN BULDU

Cupra, 1996 yılında Ibiza Cupra’nın pazara sunulmasından itibaren Seat’ın sportifliğinin simgesi haline gelen bir marka oldu. 2018 yılında da bir başka başarıyı simgeledi: Seat'ın kendini yenileme kabiliyetinin bir parçası olarak yeni bir marka adıyla otomotiv dünyasına dahil oldu.

Artık sportif Seat modelleri ve yeni teknolojiler, Cupra markası adı altında üretilip deneniyor.

ULAŞIM TEKNOLOJİSİ ŞİRKETİ

Seat, son yıllarda araç üretiminin ötesine geçen bir ulaşım hizmeti sağlayıcısı olma yolunda özenli adımlar da attı. Bu sayede ortak, paylaşımcı ve sürdürülebilir ekonomi kapsamında geleceğin en önemli eğilimlerinden birine karşılık vermeyi amaçlayan marka, 2019 yılında kentsel ulaşıma yönelik yeni ürün ve hizmetlere ilişkin stratejiyi yönetmek üzere mikro ulaşım alanında bütün Volkswagen Grubu’nun Yetkinlik Merkezi olarak seçildi.

Bu amaçla kentsel ulaşım alanında stratejik bir işletme birimi olan Seat Urban Mobility’i hayata geçiren İspanyol marka, elektrikli EXS Kickscooter’a yeni bir modeli de ekledi: eScooter Concept ile eKickscooter Concept.

Kendini yenileme ve değiştirme kapasitesinin bir parçası olarak 2019 yılında yazılım geliştirme alanında hizmet veren SEAT:CODE’u yaratan Seat, böylece dijital dönüşümü hızlandırmaya devam etmeyi ve verimliliği artırmayı, ayrıca özel olarak Seat’a odaklanarak iş modellerini ulaşım, bağlantı ve kapsamlı yeni konseptler ekseninde güçlendirmeyi amaçlıyor.