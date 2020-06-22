2.5 milyon 2.el vergiden muaf

Son dönemde talebe rağmen istenildiği kadar sıfır araç olmaması sonucu 2. elde yaşanan hareketlilik fiyatların yükselmesine, araçların resmen karaborsaya düşmesini sağladı. Türkiye'de bugün 2.el ticaretinde yılda 6.3 milyon adedi otomobil, 1.8 milyonu ticari araç olmak üzere 8 milyonun üzerinde araç el değiştiriyor.

Yıllık hacmi ise 350 milyar liranın çok üstünde. Bu hacmin vergiye tabi kişiler tarafından gerçekleştirilmesi halinde getireceği tüm artıların yanında bir de devletin ciddi bir vergi geliri olacağı açık.

YILDA 2 ADET OLMALI

Bu doğrultuda hazırlanan ve 2. el alım satımı yapmak için ‘Yetki Belgesi' almayı zorunlu hale getiren, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” eğer bir kez daha ertelenmezse 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, elbette bu yönetmelik ile tüm sorunların çözülmeyeceğini belirterek, “Çünkü sektörün beklediği ve üzerinde çok durduğumuz, bir takvim yılında şahısların en fazla 3 adet araç alım satımı yapabileceği madde Adalet Bakanlığı itirazı ile şimdilik yönetmelikten çıkartıldı. Kaldı ki bu rakamın aslında azami 2 adet ile sınırlandırılması çok daha yerinde olurdu” diye konuştu.

YARATACAĞI ETKİLER

Mülk edinme özgürlüğüne kısıt yaratılmasının doğru olmadığı gerekçesi ile bu maddenin yönetmelik taslağından çıkarıldığını belirten Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği (OYDER) Genel Sekreteri Özgür Tezel de, ilgili maddenin yönetmelik kapsamında olmamasının yarattığı etkileri şöyle sıraladı;

1) Kişilerin yaptıkları satışların kontrol edilememesi,

2) Ağır hasarlı araçların satışından doğan tüketici mağduriyetleri,

3) Satış esnasında ödemelerde yaşanan önemli sorunlar,

4) Kaparo verilen rakamların iade alınamaması,

5) Kayıt dışılığın engellenmesi,

6) 2.5 milyon adede yaklaşın şahıs satışların yönetmelik kapmasına alınması ile devletin vergi gelirlerinin artması,

7) Araç satışı/alışı ardından araçta çıkan sorunların çözülememesi. (Şahısların bulunamaması, telefon numaralarını iptal etmeleri vb…)

SPOTÇU ÇAKALSA KARABORSACI NEDİR?

Geçen hafta, “Çakallar puslu havayı severmiş” başlığıyla manşete taşıdığımız, spot piyasadaki gelişmeler de bu düzenlemenin önemine işaret ediyor. Erol Şahin, “Bugün yaşanan olayı spot ile tanımlasak da aslında ortada yaşanan tam karaborsa ticaretidir. Peki spotçu çakalsa, karaborsacı nedir?” diye yorumladı.