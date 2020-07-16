2. el araç alacaklar ‘opsiyon’ oyununa gelmeyin!

Corona virüsü nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşın araç sahibi olmak için harekete geçmesiyle ikinci el araç fiyatlarında da önemli bir artış gözlendi. Ayrıca sıfır araç üretiminin pandemi sürecinde bir dönem durması, sonrasında talebin altında üretimin olmasının da yine artışta etkili olduğu ifade edildi. Galericiler ve vatandaşlar, ikinci el araç fiyatlarının artmasında önemli bir etkenin de ‘opsiyonlanma’ oyunu olduğunu söyledi. ‘Opsiyonlanmıştır’ yani kaporası alınmış ve satış işlemleri sürüyormuş gibi gösterilen araçların piyasada suni bir artışa neden olduğu öne sürüldü.

‘ASLINDA BU BİR OYUN’

İkinci el otomobil alım-satım işi yapan bir vatandaş, “Son dönemde ikinci el otomobil satışı yapan internet sitelerinin tamamında ‘opsiyonlanmıştır’ ibareli ilanlara rastlıyoruz. Aslında bu bir oyun. Fiyatların artması yönünde yapılan bir oyun. Adam 100 bin liralık aracına 120 bin lira yazıp ‘opsiyonlanmıştır’ ibaresini ekleyip piyasanın yükselmesine neden oluyor.” dedi.

Otomobil satın almak isteyen bir vatandaş ise, “Son dönemde internette ‘araç opsiyonlanmıştır’ diye bir şey çıktı. 100 bin liralık araba 105 bin liraya opsiyonlanmıştır gibi paylaşımlar var. Aracın değerini 10- 15 bin lira fazlasına satılmış gibi gösteriyorlar. İstediğim fiyata bir türlü araç bulamadım, arıyorum” diye konuştu. (DHA)

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