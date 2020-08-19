2. el araç alım satımlarındaki mağduriyeti ortadan kaldıracak!

Param firmasının Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirdiği Param Güvende, taşıt alım satımında güvenli, basit ve düşük maliyetli bir ödeme süreci oluşturuyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ikinci el taşıt alım satımlarında yaşanan olumsuzlukları önlemek için yeni kurallar getirildiğini açıklamış, nakit ödemelerde Güvenli Ödeme Sistemlerinin zorunlu olacağını ve bu sayede dolandırıcılık gibi risklerin bertaraf edileceğini belirtmişti.

İLGİLİ HABER 2. el otomobil satışında yeni dönem!

NASIL ÇALIŞIYOR?

Noterde satışın ardından taşıt bedeli anında hesapta İkinci el taşıt alım satımlarında işlemlerin sorunsuz tamamlanması için alıcı ve satıcıların öncelikle firmanın web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Ardından alıcının taşıt bedelini Param Güvende uygulamasının IBAN numarasına transfer etmesi gerekiyor. E-ödeme başvurusu sonrası, tarafların alım satım işlemini gerçekleştirmek için notere gitmesi ile satış süreci başlıyor. Noterde satışın gerçekleşmesi ile eş zamanlı olarak taşıt bedeli, satıcının hesabına gönderiliyor.