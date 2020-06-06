2. el araç satın almada ‘sıfır temas’ dönemi!

LeasePlan'in filosunda bulunan ikinci el araçların satışa sunulduğu CarNext, corona virüsü salgını yüzünden yeni bir satın alma süreci geliştirdi. CarNext üzerinden satın alacağınız aracınız ‘sıfır temas’ ile teslim ediliyor.

CarNext üzerinden randevu alınarak sağlanan hizmet kapsamında, tercih edilen ikinci el araçla ilgili istenilen tüm bilgilere WhatsApp veya FaceTime üzerinden sağlanan görüntülü görüşmeyle erişilebiliyor. CarNext danışmanları ayrıca, kullanıcıların beklentilerine en uygun aracı bulmasına da yine online olarak yardımcı oluyor. Bu noktadan sonra tercih edilen araçla ilgili tüm işlemler online olarak gerçekleşirken, araç kapsamlı bir dezenfekte sürecinden geçirilerek aynı şehir içinde ücretsiz şekilde eve teslim ediliyor.

14 GÜN İÇERİSİNDE ÜCRETSİZ İADE

5 yaşından küçük araçların yer aldığı CarNext, satın alma işleminden sonra herhangi bir nedenden ötürü fikrini değiştirenler için diledikleri takdirde satın aldıkları aracı 14 gün içerisinde iade edebiliyor.