2. el araçta yönetmelik değişimi uzatıldı!

Türkiye'nin lokomotif sektörleri arasında yer alan otomotiv sektöründe, ikinci el araç satışlarının payı özellikle 2018 yılındaki artışla dikkat çekti. 2018'de 6.9 milyon ikinci el araç, 620 bin sıfır araç satıldı. Son yılın rakamlarıyla ikinci el araç satışı, otomotiv pazarında yüzde 92'lik bir paya sahip. Bu kapsamda yetki belgesiyle başlayacak yeni dönemin, sektörde büyük bir dönüşüm sürecini de başlatması bekleniyor.

Kafasına göre araç alım satımı yapan ‘bireysel galericiler’ artık “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi” sayesinde tespit edilecek. Bu sistem noterden yapılan araç alış verişlerini kendi datasında saklayacak ve böylece usulsüz ticaret yapanlar belirlenmiş olacak.

Ertelenen yönetmelikte 2. el oto alım satımları için devlet, yetkili ekspertizlere sorumluluk getiriyor. Yetki belgesi ve TSE belgesi olan ekspertizlerden alınan araçların tüketiciye satılmış olması hedefleniyor.

Bu yönetmelikte bir diğer değişim de araç alım satımı yapan esnafı ilgilendiriyor. İkinci el yönetmeliğine göre motorlu kara taşıtı ticareti yapan vergi levhalı olan insanların meslekî yeterlilik ve yetki belgesi alması gerekiyor.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIYOR?

Yetki belgesi almak için Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün; on sekiz yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması, konkordato ilan etmemiş olması gibi şartlar aranıyor. (Bunların daha fazlasını Resmi Gazete yayınlanmış olandan bulabilirsiniz)

Tüm bunlara ek olarak alacağınız yeterlilik belgesi sadece sizin araç alım satımı yapmanızı sağlıyor. Yani siz ticari işletme sahibisiniz ve yanınızda çalışanınız var ve o kişinin yeterlilik belgesi yok. Ne yazık ki çalışanınız araç alım satımı yapamıyor. Noter satışlarında sizi temsil edemiyor ama onların alacağı belge yetki belgesinden daha farklı.