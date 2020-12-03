2. el fiyatları 50 bin ile 150 bin TL arasına sıkıştı

Kullanılmamış otomobillerin tedariğindeki sıkıntı, pandemiyle birlikte artan talep, değişken kurlar ve ÖTV koşulları Türkiye’de 2. el otomobil pazarını ve otomobilleri oldukça çekici kılıyor. Bu çekicilik pazarı oldukça hareketlendiriyor.

Türkiye’nin en büyük ilan platformlarından biri olan Sahibinden, kasım ayına ilişkin verilerini açıkladı. Veriler arasında en çok dikkat çekenlerden biri verilen otomobil ilanlarının yüzde 48.9’u 50 bin TL ile 150 TL aralığında olması.

EN ÇOK VOLKSWAGEN VE RENAULT BAKTIK

Sahibinden’de, ilan bakanlar Kasım ayında sırasıyla en çok Volkswagen, Renault, BMW, Mercedes Benz ve Opel marka otomobillerle ilgilendi.

5 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLARIN İLANLARI DAHA ÇOK

Verilere göre Kasım ayında en çok en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi. Tabloyu incelediğinizde 2015 ve 2016 model araçların yüzde 16.4 oranında ilana koyulduğu ortaya çıkıyor.

Verilere göre kasım ayında yayınlanan ilanların yüzde 36’sı 0-100 bin km aralığından olan otomobillerden oluştu.