2. el fiyatları yükselmeye devam edecek!

Gelişen dünya ve değişen teknolojiyle birlikte insanoğlu da bu dönüşümden etkileniyor ve eski alışkanlıklarından uzaklaşıyor. Yaklaşık 5 yıldır otomobil satın alma trendleri üzerine konuşmalara ve değişimlerin detaylarının nasıl olduğuna kulak kabartmıştık bugüne geldiğimizde ise bu dönüşümü rahatlıkla görebiliyoruz.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Dijitalleşmeyle birlikte ihtiyaçlar da değişmeye, tüketici özgürlüğünü ilan etmeye başladı. Y kuşağı olarak tanımladığımız nesil, paylaşım ekonomisini geliştirdi ve bunun yansımalarını kiralama sektöründe de görüyoruz. Kullanıcıların artık diledikleri zaman, diledikleri süre kadar araç kiralayabildikleri paylaşımlı araçlar tüm dünyada oldukça trend. Sadece Moskova'da 30 bin araç paylaşımlı modelle çalışıyor ve şehir içi ulaşımında önemli bir ihtiyacı karşılıyor” dedi.

YILDA 600 DEFA KULLANAN VAR!

Firmanın son günlerdeki en popüler uygulaması olan MOOV’da sistem sadece kullandığınız zamanın üzerinden ödeme yapmanız anlamına geliyor. Ayyıldız, “700 araçla başladığımız yolculuğumuz, bugün yaklaşık 1.700 araçla devam ediyor. 1 yılda 1 milyon defadan fazla, günde ise ortalama 4.500 kiralamaya imza atıyoruz” şeklinde konuştu.

Garenta'nın günlük araç kiralama markası Garenta DAY ile franchise atağına kalktığını ve 2019 yılında 27 bayiye ulaştığını belirten Ayyıldız, 2020 sonunda 50 bayiye ulaşarak hem Türkiye genelinde daha fazla kişiye Garenta deneyimi yaşatmak hem de yatırımcılarına kârlı bir iş modeli sunduklarını belirtti.

2. ELDE BU YILDA REKOR GELECEK!

Kullanılmış otomobil pazarında yaşanan fiyat artışının ötelenen bir artış olduğunun altını defalarca çizen Ayyıldız, “Mart ayından sonra fiyatlardaki sert artış yerini daha sakin bir yükselişe bırakacak. Çünkü nisan ayı ve sonrasında ülkeye giriş yapacak olan sıfır km otomobil sayısı fazla olsa da fiyatların bugünden biraz daha pahalı olması bekleniyor. Yeni otomobillerdeki fiyat artışı da ikinci ele otomatikman yansıyacaktır ama sert bir yükseliş olmayacak” dedi.

İkinciyeni 2014 yılında ilk defa Türkiye’de online açık artırma yöntemiyle 2. el araç satışı gerçekleştiren bir firmaydı. O günden bu yana genişleyen ve gelişen firma bugün 415 bin üyeye sahip ve haftanın 2 günü ihaleyle online platform üzerinden araç satışı gerçekleştiriyor.