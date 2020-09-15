2. el otomobil fiyatları artmaya devam ediyor

Ağustos ayı sonunda yapılan ÖTV zammının hem yeni hem de 2. el otomobillere etkisi devam ediyor. Özellikle yeni otomobil alacakların talebinin sıfır km otomobillere azalmasıyla birlikte ikinci el pazarında da artışlar yaşanıyor.

Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Birçok otomobili ilgilendiren matrah düzenlemesi, özellikle lüks segmentteki araçlara çok ciddi etki yaratacaktır. Zaten 1 Eylül itibariyle hem bireysel araç sahipleri hem de oto alım satımı yapan firmalar, fiyat etiketlerini değiştirmeye başladı. Yıl sonuna kadar bu hareketlilğin devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.

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Ayrıca Karakaş, “ÖTV matrahındaki düzenleme sonrasında, sadece 10 günde genel olarak ikinci el oto fiyatlarında yüzde 10 artış gözlemliyoruz. Kurumsal ikinci el markalarının yatırım maliyetleri her geçen gün yükseliyor. İkinci ele olan talep artışı devam etse de, fiyat istikrarsızlığı bir süre daha devam edecek, bu durum ikinci el otomotiv sektörüne olumsuz yönde etkileyecek.” yorumunda bulundu.