2. el otomobil fiyatları daha ne kadar yükselecek?

2019 yılının yarısından itibaren sona eren ÖTV indirimi, yüksek kredi faizleri, değişken döviz kuru sıfır ve 2. el otomobil pazarını doğrudan etkileyeceği bilinen en önemli sebeplerdi. 2020 yılıyla birlikte bir de bu duruma sona eren Hurda İndirimi de eklenince zaten yüksek olan 2. el fiyatları artmaya devam etti.

2019 yılında yaşanan ekonomik durgunluktan dolayı markalar stoklarını düşük tahminler üzerinden oluşturdular. Bu durumda faizlerin düşmesiyle birlikte artan talebi arzla destekleyemedi. Aralık ayında toplam pazar 60-70 bin seviyelerine çıksa da stoklar yetersiz olduğu için talep karşılanamadı. Bu durum filoların yenilenmesi, tüketicinin sıfır km istediği aracı bulamaması gibi sebeplerden dolayı 2. el otomobil fiyatlarını da doğrudan etkileyen bir ortam oluşturdu.

İLGİLİ HABER 100 bin TL'ye kadar alınabilecek 2. el otomobiller!

Kullanılmış otomobil fiyatlarıyla alakalı veri hizmeti sunan CarData’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, 2. el otomobil fiyatlarının yükselmesindeki sebeple alakalı, “2. el aracın piyasada yeteri kadar bulunmaması. Tüketiciden piyasaya 2. el araç girişi olmuyor. Arzdaki bu sıkıntının bir diğer sebebi de, 0 km araç fiyatlarının çok yükselmesi nedeniyle uzun dönem filo kiralama şirketlerinin filolarını yenilemek için 0 km araç almamaları” dedi.

Kullanılmış otomobil satan kurumsal firmalardan olan Otoshops’un genel müdürü Melih Mutlu ise bu durumu 2 nedenle açıkladı. Mutlu, “İlki sıfır araç fiyatlarındaki artıştır. Ayrıca kurdaki artış sıfır araç fiyatlarını arttırmış ancak 2. el fiyatlarına anlık olarak yansımamıştı. İkincisi ise yeni araç satışının düşük olması sebebiyle araç parkının da düşük olmasıdır.” dedi.

Bu konuya Garenta ve İkinciyeni genel müdürü Emre Ayyıldız ise, “Yeni otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 yılının ortasından itibaren daralmaya başladı. Ancak bu olumsuz ortamda 2. el satışları yüzde 15’lik bir artış gösterdi.” dedi ve “2019 yılının ilk 6 ayındaki düşüşlere rağmen, ikinci el otomobil pazarı güçlü seyrini devam ettirdi. Merkez Bankası’nın faizleri düşürme aksiyonuyla birlikte ötelenmiş talep sıfır ve ikinci el otomobil pazarlarına tüketiciyi yönlendirdi. Yeni otomobil ihtiyacını karşılayacak stok markalarda olmadığı için tüketici yönünü kullanılmış otoya çevirdi.” diye ekledi.

Emre Ayyıldız ikinci el otomobil fiyatlarının 2019 yılının Kasım ayında yüzde 4.4, Aralık’ta yüzde 6.6 arttığını ve Ocak 2020’de de yüzde 6.2 arttığını belirtti.

2. EL OTOMOBİL FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

En küçük segmentte yer alan otomobillerin bile fiyatları 60-70 bin TL’nin üzerine çıktığı bugünlerde fiyatların yükselmeye devam etmesi bekleniyor mu diye sorduğumuz yöneticilerden Cardata genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “2019 yılında artışlar yüzde 50 seviyelerine çıktı. 2020’de de artış bekliyoruz.” derken Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, “2019’da yüzde 20 seviyelerinde bir artış yaşandı. 2020 yılı Ocak ayında fiyatlar yüzde 2 artarken yıl içinde artışın devam edeceğini düşünüyoruz.” dedi.

İkinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız ise, “2019 yılında fiyatlar yüzde 30 arttı ve 2020 yılında artış devam edecek!” dedi.

Kullanılmış otomobil fiyatlarının artmasıyla alakalı çözüm olarak ise sıfır km otomobil satışlarının artması direkt olarak gösteriliyor. 2019 yılında yaşanan düşük talep, faizlerin düşmesiyle birlikte artarken markaların 2020 yılı tahminleri artacak. Şu anda yaşanan stok problemi çözüldüğü an fiyatlardaki artış bir nebze de olsa duracak.