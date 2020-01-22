2. el otomobil pazarı 2019’da nasıldı?

Geride bıraktığımız 2019 yılının sadece aralık ayında, online 2. el otomobil pazarında 176 bin 194 adet araç satışı gerçekleşmiş. Bu rakam 2018’in aynı dönemine göre yüzde 27 daha fazla.

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2019 yılı Ocak-Aralık döneminde ise toplam 1 milyon 771 bin 257 adet satış gerçekleşmiş. Bu rakam 2018 yılına göre ise yüzde 10 daha fazla anlamına geliyor. 2019 Aralık ayında Türkiye 2.el online pazarında ilana çıkan araçların yüzde 95,6'sı satılırken, 2019 Ocak-Aralık döneminde ise 2.el online pazarında ilana çıkan araçların yüzde 83'ü satıldı(İlandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul ediliyor). 2018 yılında bu oran yüzde 73 olarak gerçekleşmişti.

2019 yılında 2.el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 240.870 adet satışla Renault oldu. Renault'yu sırasıyla, 239.700 adetle VW, 177.464 adetle Ford, 176.775 adetle Fiat, 98.159 adetle Opel, 94.463 adetle Mercedes-Benz, 88.534 adetle BMW, 78.630 adetle Hyundai, 74.628 adetle Peugeot, 56.514 adetle Toyota izledi. Bu ilk 10 marka, ikinci el online toplam pazarındaki satışların yüzde 75'ini gerçekleştirdi.

İkinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın tablosuna baktığınızda ilk 4 sırada yer alan markaların tercih edilme miktarlarının birbirine yakınlığı dikkatinizi çekecektir. En çok tercih edilen Renault 240 bin 870 adet satılırken hemen peşinde yer alan Volkswagen 239 bin 700 adede ulaşmış. Üçüncü sırada yer alan Ford ise 177 bin 464 adedine ulaşmış. Ford’u en yakından takip eden diğer marka ise 176 bin 775 ile Fiat olmuş.

2019 yılında 2.el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan 10 modelinin satışları (367.803 adet) 2.el online toplam pazardaki binek araç satışlarının yüzde 28'ini oluşturuyor.

İkinci elde en çok tercih edilen modellere baktığınızda ise zirvede Volkswagen Passat’ın yer aldığını görüyorsunuz. Sonrasında ise aralarında yakşalık 8 bin adetlik farkla Ford Focus ve hemen arkasından da Renault Clio geliyor.

İşte 2019 yılında 2. el online pazarında en çok satılan otomobil modelleri

Volkswagen Passat 58 bin 959 adet satıldı

Ford Focus 50 bin 148 adet satıldı

Renault Clio 49 bin 507 adet satıldı

Opel Astra 43 bin 704 adet satıldı

Toyota Corolla 36 bin 564 adet satıldı

BMW 3 Serisi 31 bin 918 adet satıldı

Fiat Linea 30 bin 400 adet satıldı

Hyundai Accent 28 bin 638 adet satıldı

Mercedes C Serisi 24 bin 911 adet satıldı

Peugeot 301 13 bin 56 adet satıldı