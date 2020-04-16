2. el otomobil pazarı ne zaman normale döner?

Covid-19 salgınının etkilerini otomotiv sektörü içinde dernek ve kuruluşlar günümüzde, üyeleri üzerinden yaptıkları anketlerle değerlendiriyor. İnternet üzerinden ikinci el otomobil alım satımının yapıldığı arabam. com da virüsün etkileriyle alakalı bir anket paylaştı.

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Türkiye genelindeki 4000'in üzerinde alıcı ve satıcının katılımı ile gerçekleştirilen saha çalışması; corona virüsü salgınının yaşandığı bu süreçte araç sahiplerinin aracını elinde tutma isteğindeki artışı ve ikinci el araç alımında toplu taşıma kullanımını azaltabilmek amacının ön plana çıkmaya başladığını ortaya koyuyor. İkinci elde belirli bir talep olmasına karşın bunun önündeki en büyük engel ise corona virüsü kaynaklı hissedilen kaygı ve alınan haklı tedbirler.

Corona virüsü salgınının etkisi artarak devam ederken alıcıların yüzde 28'i fiyatların düşebileceği beklentisine sahip. Ancak yüzde 14'lük bir bölüm ise fiyatların tekrar artabileceğini, bu nedenle şu dönem araç almanın avantajlı olabileceğini düşünüyor.

2. EL ARAÇ SATIŞINDA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

arabam. com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk ikinci el araç satışındaki süreci şu şekilde değerlendirdi, “Önceki aylara nazaran talepte önemli bir düşüşü gözlemlemek mümkün. Ancak bunun temel sebebi araç satış noktaları ve galerilerin önemli ölçüde kapalı olmasından kaynaklanıyor. Piyasa normalleşene kadarki dönemde ikinci el araçlara olan ilgi ve satışların seyrini, online satış ve adrese teslim uygulamalarının yaygınlaşması ve bunun ne kadar başarılı uygulanacağı belirleyecek.” dedi.

Yeni otomobil satışlarında uygulanan dijitale çözümler, 2. el pazarında da hayata geçeceğe benziyor. Peki bu operasyon nasıl doğru ve sorunsuz bir biçimde yönetilecek, bu noktada sadece bağımsız eksperlerden alınan otomobil raporu tüketicinin içini rahatlatacak mı?

NİSAN AYINDA FİYATLAR YÜZDE 3 DÜŞTÜ!

Çetintürk konuşmasına, “GM, Ford, Toyota, Fiat-Chrysler gibi öncü otomobil üreticileri dünyada bu servisleri bir süredir sunmaya başlamıştı. İkinci el piyasasında da salgın sürecinin ne kadar uzayacağına bağlı olarak bu hizmetlerin giderek gelişmesini beklemek mümkün. İlanların genel seyrine baktığımızda ikinci el fiyatlarında özellikle Nisan ayı itibarı ile %3 civarında bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu düşüşün sürmesi beklentiler dahilinde. Bir yandan da ikinci elde alıcı ve satıcının bir araya gelmesinin gerekliliği, alınacak aracı detaylı kontrol etme ihtiyacı gibi gereksinimler alım-satım sürecini zorlaştırıyor. Dolayısı ile ikinci elde güvenin çok daha ön plana çıkacağı bir dönemi yaşayacağız gibi görünüyor.” diye bitirdi.

AZAMİ 6 AYA PİYASA NORMALE DÖNER!

Anket sonuçlarına göre, corona virüsü salgınına rağmen katılımcıların önemli bir çoğunluğu, farklı bir araç almak amacıyla mevcut aracını satma eğilimindeler. Alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası ulaşım kısıtlamalarının da etkisi ile, ikinci el araç sahiplerinin salgın kaynaklı olarak araçlarını normalden daha uzun sürede satacaklarını büyük ölçüde içselleştirdikleri görülüyor. Bununla birlikte piyasanın normalleşmesine yönelik beklentileri sorulduğunda, “yüzde 77'lik bir kesim” azami 6 aylık bir dönemde tekrar ikinci el otomobil piyasasının hareketli günlerine geri döneceğini öngörüyor.

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