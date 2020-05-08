2. el otomobil satışları da geriledi!

2020 yılı ilk dört aylık dönemde ise (Ocak-Nisan 2020); ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı geçen senenin aynı dönemine göre %3 artarak 581.879 adet oldu. Sıfır km otomobil pazarı ilk üç ayda büyürken 2. elde yılın ilk aylarında sakin seyir devam etti. Bu duruma yeni otomobil satışları ve 2. eldeki yüksek fiyat etki etti diyebiliriz.

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2020 Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 177.589 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, ilana çıkan araçların %72'si satılmıştır. İlana çıkan ve satılan araç oranında geçen aya göre %21, geçen senenin aynı dönemine göre %12 düşüş gerçekleşmiştir.

2. ELDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR



Tabloyu incelediğinizde gördüğünüz 10 marka toplam online 2. el pazarının yüzde 79’unu oluşturuyor. İlk sırada bulunan marka ise 20 bin 400 adetle Volkswagen. Bu markayı 18 bin 582 adetle Renault ve 13 bin 341 adetle Fiat izliyor.

2. ELDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER

Indicata’nın yapmış olduğu araştırmalara göre online 2. el pazarında en çok satan model 6 bin 616 adetle Volkswwagen Passat. Bu model zaten yeni otomobil satışlarında da en çok satan modeller arasında… Passat’ı 4874 adetle Clio, 4454 adetle de Megane modelleri takip ediyor.

Tabloyu daha yakından incelediğinizde ise Volkswagen ve Renault markaları tarafından domine edildiğini göreceksiniz. Volkswagen; Passat, Polo, Golf ve Jetta modelleriyle listede yer alıyor. Renault ise; Clio, Megane, Fluence ve Symbol modelleriyle listede bulunuyor.

İlk 10’da yer alan diğer iki model ise Opel Astra ve Ford Focus.

2. ELDE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 15 SEVİYELERİNDE!

İkinci el online pazarda Nisan ayı araç fiyatlarında 2019 Aralık ayına göre ortalama %14,8, Mart'20 ayına göre %2,5'lik bir artış gerçekleşmiş.