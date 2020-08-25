2. el otomobil yönetmeliğine esnaf ne dedi?

Ağustos ayının tam ortasında yani 15’inde Resmi Gazete’de yayınlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik, son günlerde ciddi hareketliliğin yaşandığı otomobil piyasasındaki aksaklıkları, tüketici mağduriyetlerini ve kayıt dışı para kazanma durumunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yönetmeliğin kilit noktası olan 3 husus söz konusu. Bunlardan birincisi yetki belgesi! Bu belgeye sahip olmayan kişiler 31 Ağustos tarihine kadar gerekli başvuruları yapmalı ve bu işi yaptığını belgelemeli. Eğer yetki belgesini alamazsa senede sadece 3 adet araç alım satımı yapabiliyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte bir diğer öne çıkan durum ise satıcıların araçların tüm bilgilerini şeffaf bir biçimde internet üzerindeki ilanda ya da somut olarak alıcıya belirtmeleri.

Yönetmelikte dikkat çeken hususlardan bir diğeri ise Noterler aracılığıyla yapılan satışların “Takas” diye adlandırılan yeni nesil ödeme sistemiyle yapılacak olması. Bu sistem sayesinde anlaşılan tutar bankada blokeli olarak tutuluyor ve noterin satışı onaylamasıyla birlikte taraflar paranın transfer olmasına onay veriyor. Böylelikle yaşanılan “EFT saati geçti, ben size sonra öderim” gibi bahaneler ortadan kalkmış oluyor ve mağduriyet engelleniyor.

Son olarak yönetmelikte dikkat çeken başka bir unsur ise eksperler. Kişi ve kurumlardan bağımsız olan, TSE belgeli eksperlerin bu işi yapması gerekiyor. Ekpsertiz firmalarının verdiği raporlarda ortaya çıkacak olan yanlışlardan bu firmalar sorumlu tutulacak. Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen aynı takvim yılı içinde bu aykırılığı tekrarlayan ekspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik belgesi Bakanlıkça yapılan bildirim tarihinden itibaren on gün içinde TSE tarafından iptal edilebiliyor.

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Özellikle corona virüsü salgını sebebiyle pandemi döneminde yavaşlayan otomobil üretimi, 2. el otomobillerin fiyatları başta olmak üzere sıfır km otomobillerin de fiyatlarının yukarıya doğru gitmesine sebep oldu. Hatta işler o kadar abartıldı ki bayide olan araçlar otomobil ticareti yapan markalardan bağımsız firmalar tarafından liste fiyatı üzerinden satın alındı, bulunabilirlik düşük olduğu için liste fiyatlarının üzerinde satıldı hatta satılmaya da devam ediyor.

Son günlerde fiyatları takip eden herkes, 2. el otomobillerin fiyatlarındaki artışlara devlet bankalarının düşük faizli kredi kampanyalarıyla birlikte döviz kurundaki değişkenliğinde etki ettiğini görebiliyor.

Yeni yönetmelikle birlikte özellikle 2. el otomobil ticareti yapan ve ticari bir kişiliği olmayan tüketiciler hedefleniyor. Böylelikle kayıt dışı yapılan ticaretin önüne geçilerek devletin vergi alması ve fiyatların normalin üzerinde artması engellenmek isteniyor. Biz de bu durumu İstanbul’un ikinci el otomobil merkezlerinden biri olan İstoç Oto Galericiler sitesinde araştırdık. Genel olarak esnaf bu yönetmelikle kayıt dışı işlemlerin, müşteri mağduriyetlerinin ve sektördeki eksikliklerin giderilecek olmasından memnun…

“HERKES ARABA ALIM SATIMI YAPAMAYACAK!”

Mikrofon tuttuğumuz esnaf genel olarak herkesin bu işi yapmasından rahatsız. Yetki belgesi olmadan bu işi yapan farklı meslek grubundaki insanlar satış yaptıkları kişileri mağduriyete de sürükleyebiliyor. Galericiler sitesi esnaflarından bazıları yetki belgesi olmayan kişilerin senede sadece 3 araç alım satımı yapabilecek olmalarından mutluyken kimisi de “Geçtiğimiz dönemlerde de zaten böyle bir sınırlama vardı, iyi denetleme yapılmalı” diye açıklamada bulundu.

FİYATLARDAKİ ARTIŞLARI AZ OLSA DA ENGELLEYEBİLİR!

Kullanılmış otomobil ticareti yapan esnaf yetki belgesiyle birlikte fiyatlarda da değişikliklerin olacağını belirtiyor. Özellikle mesleği farklı olmasına rağmen bu işi yapmaya çalışan yetki belgesiz kişiler tarafından fiyatların hareketlendiğini belirterek, “Her ne kadar fiyatlar dövize bağlı olsa da sektörün dışından kişiler bu işi yapmaya çalışarak fiyatları hareketlendirdiler. Yetki Belgesi ile birlikte çok olmasa da fiyatlarda da değişik olacaktır” açıklaması geldi.

EKSPERTİZ FİRMALARI İÇİN DURUM NEDİR?

Yönetmelikte otomobil ekspertiz firmalarını da bağlayan yeni durumlar söz konusu. Bu konuyu ise ekspertiz firması sahibine sorduk, “Öncelikle aracı satan kişinin yetki belgesi varsa ekspertiz zorunluluğu bulunuyor. 8 yaş ve 160 bin km üzerinde olan araçlar için ekspertiz belgesi zorundu değil. Yeni yönetmelikle birlikte aracın olmazsa olmaz ve bizim bakmamız gereken noktaları belirlenmiş durumda. Örneğin eskiden kimi ekspertiz firması şanzıman ve diferansiyele bakmazken, kimisi de bunlara bakabiliyordu. Ancak artık böyle bir durum yok. Eğer TSE onaylı ekspertiz firması iseniz devletin belirlemiş olduğunu noktalara bakmak ve bundan da sorumlu olmak zorundasınız.” diye sorumluluk sınırını bize açıkladı.

YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

İkinci el araç satışı ile ilgili düzenleme 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. İlk defa 8 Eylül 2018 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan düzenlemelerle öne çıkan bu yönetmelik son halini aldı. 13 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği uyarınca; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan alınacak mesleki yeterlilik belgesi ile beraber gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurularak yetki belgesi alınabiliyor.

Yetki belgesi başvurusu İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. Belge, sistem üzerinden veriliyor. Kişiye özel şekilde düzenlenecek yetki belgesi için geçerlilik süresi ise beş yıl. Yönetmeliğe göre yetki belgesi bulunan işletmelerin güncel listesi Bakanlık resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenebilirler.

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yapabilirler.