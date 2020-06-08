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2. el otoya can suyu olacak!

Kamu bankalarının açıkladığı kredi destek paketleri özellikle 2. el otomobil alacaklar için finansman sorunlarına büyük bir çözüm olacak. Otomerkezi'in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "Sektörü canlandırmak adına devletimizin attığı bu adım için minnettarız. Pandemi döneminde yüzde 90'a kadar duraksayan satışlar, yeni kredi paketlerinin duyurulması ve şehirler arası seyahat yasaklarının kalkmasının da etkisiyle gözle görülür şekilde arttı." dedi.

Sozcu.com.tr
11:30 -
Haberler Otomotiv
2. el otoya can suyu olacak!

Yüksek kredi tutarı ve 6 ay ödemesiz dönem, 60 ay vade ve düşük faiz ile çok cazip bir ödeme planı oluşturulduğuna ve ikinci el otomobil alacaklar için çok iyi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Karakaş “Pandemi dönemindeki yaraları sarmak adına, sektörü canlandırmak için devletimizin attığı bu adıma minettarız. Özellikle toplu taşıma kullanmaktan çekinen ve bir otomobil satın almayı ya da otomobilini değiştirmeyi düşünenler için çok iyi bir zemin oluştu. Fırsat bu fırsat diyorum. Yeni kredi kampanyası ve şehirler arası seyahat yasağının kalkması ile 1 hafta içinde bayilerimizde gözle görülür bir yoğunluk yaşandı. Bu süreçte Otomerkezi olarak satışlarımız sadece 3 gün içinde, Nisan ayının tamamında yaptığımız satış adetlerini yakaladı.” dedi.

Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş

faiz otomobil
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