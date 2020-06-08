2. el otoya can suyu olacak!

Yüksek kredi tutarı ve 6 ay ödemesiz dönem, 60 ay vade ve düşük faiz ile çok cazip bir ödeme planı oluşturulduğuna ve ikinci el otomobil alacaklar için çok iyi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Karakaş “Pandemi dönemindeki yaraları sarmak adına, sektörü canlandırmak için devletimizin attığı bu adıma minettarız. Özellikle toplu taşıma kullanmaktan çekinen ve bir otomobil satın almayı ya da otomobilini değiştirmeyi düşünenler için çok iyi bir zemin oluştu. Fırsat bu fırsat diyorum. Yeni kredi kampanyası ve şehirler arası seyahat yasağının kalkması ile 1 hafta içinde bayilerimizde gözle görülür bir yoğunluk yaşandı. Bu süreçte Otomerkezi olarak satışlarımız sadece 3 gün içinde, Nisan ayının tamamında yaptığımız satış adetlerini yakaladı.” dedi.