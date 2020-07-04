2. el pazarı haziran ayında da hareketli

2020 yılının ilk günlerinden itibaren corona virüsü etkisiyle birlikte gerileyen otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziran ayında artışa geçti. Pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 70 bin 973 oldu.

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Yeni otomobil almak isteyip, istediği aracı bulamayan tüketiciler ise şansını kullanılmış araçlarda denedi. Artan fiyatlar ve yoğun talep bu pazardaki hareketliliği de bir üst seviyeye çıkartmış oldu. Ayrıca düşük faizli kredilerin de bu hareketliliğe olumlu bir katkısı olduğu belirtiliyor.

HAZİRAN AYININ LİDERİ RENAULT!

Mayıs ayının lideri olan Renault markası 2.el ilanlarda, Haziran ayında da yine %17 oranıyla liderliği kimseye kaptırmadı. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot, BMW ve Honda izliyor.





FOCUS LİDERLİĞE ORTAK OLDU

İlanlara model özelinde bakıldığında Mayıs ayında en fazla ilanın Astra ve Clio modellerine ait olduğu gözlemlenirken, Haziran ayında ise en fazla ilan verilen modeller aynı oranlar ile Renault Clio, Opel Astra ve Ford Focus oldu. Mayıs ayında Ford Focus ilanlarının oranı yüzde 4 iken, Haziran ayında yüzde 5 oranıyla liderliğe ortak oldu.

QASHQAI SEGMENTİNDE LİDER

arabam. com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesinde en yüksek oran yine Nissan Qashqai`nin oldu. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan modelleri izliyor. Mayıs ayında yüzde 3 oranıyla Mitsubishi L200 ve yüzde 2 oranıyla Volkswagen Amarok ilk 10 içerisinde yer alırken bu ay bu araçların yerini Hyundai ix35 ve Renault Captur modelleri aldı.

EN ÇOK 2016, 2015 VE 2012 MODELLER TERCİH EDİLDİ

Haziran ayında en fazla ilan verilen model yılları %8 oranlarıyla 2016, 2015 ve 2012 oldu. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

50 BİN – 100 BİN TL ARALIĞINDA OLAN İLANLAR DAHA FAZLA

İlanlar içinde en yüksek payı %39 oranıyla 50 bin TL – 100 bin TL aralığındaki araçlar alıyor. Mayıs ayına göre ikinci el araç fiyatlarındaki ciddi yükselişin etkisi burada da görülüyor. Geçtiğimiz aya oranla fiyatı 50 bin TL`ye kadar olan araç ilanları azalırken 50 bin TL – 100 bin TL aralığındaki araç ilanlarında artış yaşandı.

KİLOMETRESİ YÜKSEK ARAÇLARA TALEP YÜKSEK

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. İlanlarda yer alan araçların model yıllarının ağırlıklı olarak 2011-2016 arasında olmasının da etkisi ile verilen ilanların km'si 50 bin km ile 300 bin aralığında. Araç fiyatlarının artmasıyla kilometresi yüksek araçlara talep artıyor.