2. elde en çok ilan ‘o’ markadan verildi!

Mayıs ayında corona virüsü salgınının az da olsa kontrol altına alınmasıyla birlikte üretimlerine ara veren otomotiv sektörü, kademeli olarak üretimlerine tekrardan başladı. Türkiye'de sıfır km araç stoklarındaki sıkıntıların da etkisi ile 2.el otomotiv piyasası hareketlenmeye başladı.

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RENAULT YİNE LİDER!

Nisan ayının lideri olan Renault markası 2. el ilanlarda corona virüsü sonrası iyileşmelerle beraber yüzde 3 bir yükseliş yaşayarak mayıs ayında da yüzde 17 oranıyla liderliği kimseye kaptırmıyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot, BMW ve Honda markalarına ait modeller izliyor. nisan ayında Mercedes – Benz 2. el ilanları arasında ilk onda yer alırken, mayıs ayında yer almıyor. Mercedes–Benz ilanlarının yerine BMW`nin, mayıs ayında yeniden ilk 10 içerisinde yer aldığı gözlemleniyor.

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MAYIS’TA OPEL’DEN ATAK GELDİ

İlanlara model özelinde bakıldığında Nisan ayında en fazla ilanın Renault Clio modeline ait olduğu gözlemlenirken, Mayıs ayında ise en fazla ilan verilen modeller aynı oranla Renault Clio ve Opel Astra oldu. Nisan ayında Opel Astra ilanlarının oranı yüzde 4 iken, Mayıs ayında yüzde 5 oranıyla liderliğe ortak oldu.



SUV’DE LİDER QASHQAI

2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesinde en yüksek oran Nissan Qashqai'nin. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan modelleri izliyor. Bu ayın sıralaması geçtiğimiz ayın sıralamasıyla aynı.

2016, 2015 ve 2012 MODELLER DAHA FAZLA TERCİH EDİLİYOR

Nisan ayında en fazla ilan verilen model yılı yüzde 9 oranıyla 2016 olurken Mayıs ayında ise yüzde 8 oranlarıyla 2016, 2015 ve 2012 yılları oldu.

MAYIS AYINDA EN ÇOK 50-100 BİN TL ARALIĞINDA ARABA BAKTIK…

İlanlar içinde en yüksek payı %38 oranıyla 50 bin TL – 100 bin TL aralığındaki araçlar yer alıyor. Geçtiğimiz Nisan ayına göre araç fiyatlarında artış yaşandığı gözlemleniyor.

KİLOMETRESİ YÜKSEK İLANLARA TALEP YÜKSEK

İkinci el ilan piyasasında 100.000 km üzerindeki araçlar daha çok görülüyor. İlanlarda yer alan araçların model yıllarının ağırlıklı olarak 2011-2016 arasında olmasının da etkisi ile verilen ilanların km'si 50 bin km ile 300 bin aralığında görülüyor. Araç fiyatlarının artmasıyla kilometresi yüksek araçlara talep artıyor.