2. elde en çok satılan marka ve modeller!

Indicata verilerine göre, 2020 Mayıs ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 176.020 adet satış gerçekleşmiştir. Buna göre satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17, geçen aya göre yüzde 38 oranında bir artış gözlenmiş.

Kullanılmış otomobillere olan ilgi özellikle haziran ayında daha da artacağa benziyor. Yeni kredi paketleriyle desteklenen otomotiv endüstrisi düşük faizli finansman çözümleriyle hem yeni hem de kullanılmış oto satışlarına ciddi katkıda bulunacak. Ancak yeni otomobil teslimatlarında yaşanması olası olan tedarik sorunları tüketiciyi kullanılmış otomobil alternatifine itecek.

Değişken döviz kurları ve yüksek vergilerden dolayı artan yeni otomobil fiyatları, tüketicinin işlerini zora sokuyor. Bu sebepten dolayı otomobil satın almak isteyen kişiler 2. el otomobillere, fiyatları normalden yüksek olsa bile yöneliyor.

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2020 yılında 2. el otomobil pazarındaki hareketlilik hem fiyatlara hem de satış adetlerine yansıyor. Peki en çok tercih edilen markalar hangileri?

Mayıs ayı online pazarında en çok tercih edilen marka 26 bin 532 adet ile Volkswagen. Alman markayı Renault 23 bin 94 adetle izlerken 18 bin 512 adetle hemen arkalarından Ford gelmiş. Sıfır km otomobil satışlarında zirvede olan Fiat ise 17 bin 248 adetle dördüncü sırada yer alıyor.

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HANGİ MODELLER TERCİH EDİLDİ?

Kullanılmış otomobillerde en çok tercih edilen modellere baktığınızda ise listenin en tepesinde 7 bin 324 adetle Volkswagen Passat bulunuyor. Passatı’ı 5 bin 782 ile Renault Clio izlerken onu da 5 bin 512 adetle Ford Focus takip ediyor.



İlk 10 modelin olduğu tabloda bir diğer dikkat çeken detay ise Volkswagen’in 3, Renault’un da 4 modelle birlikte listeyi domine etmeleri. Volkswagen ilk 10’da yer alan 3 modeliyle 14 bin 162 adet satılmış. Renault ise ilk 10’da yer alan 4 modeliyle 19 bin 62 adet satılmış.

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TOPLAM PAZARDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

2020 Mayıs ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 176.020 adet satış gerçekleşmiştir. Satışlarda geçen aya göre yüzde 38, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 17 artış gerçekleşmiştir.



FİYATLARDAKİ ARTIŞ YÜZDE 15’İN ÜZERİNDE!

2020 Mayıs döneminde, ikinci el online pazarda araç fiyatlarında geçen aya göre yüzde 2, 2019 Aralık ayına göre ortalama yüzde 16,8 artış gerçekleşmiş.

FİYATLAR YÜKSEK AMA İLANDAKİLER SATILIYOR…

2020 Mayıs ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen aya göre yüzde 72 artış ile 305.551 adet olarak gerçekleşmiştir. İlana çıkan araçların yüzde 58'i satılmıştır. İlana çıkan ve satılan araç oranında geçen aya göre yüzde 14, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 düşüş gerçekleşmiş.