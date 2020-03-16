2. elde fiyat artışı 3 aya son buluyor!

Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, 2020 yılının ilk iki ayında hafif ticari araç ve otomobil satışlarının 302 bin 083 adet seviyesine ulaştığını söyledi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Yılın ilk iki ayında ikinci el online araç pazarı, geçtiğimiz yılın ilk iki ayına göre yüzde 17,63 büyüme gösterdi. Bu yıl ikinci el online araç pazarının 2 milyon 250 bin adetlere ulaşması mümkün görünüyor. Fakat son 1 yılda ikinci eldeki fiyatların yüzde 40’lara kadar yükselişi, fiyatların aynı oranda artış göstereceği beklentisiyle birçok araç sahibinin satış kararını ertelemesine sebep oldu ve araç değişim eğrisi düştü. Fiyatlar 2020 ikinci yarıya kadar maksimum yüzde 7-8’e kadar artacak, Haziran ayı gibi de bu fiyat artışları son bulacaktır. Nisan ayının sonuna doğru sıfır kilometre araç pazarında da hareketlenme öngörüyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı aracını satmak isteyenler için doğru zaman bu günler” dedi.

45 – 90 BİN TL ARALIĞINDA OTOMOBİLLER ÇOK TALEP GÖRÜYOR!

2020 yılının ilk iki ayında ikinci el online araç pazarında aslan payını yüzde 41,8 oranla kompakt sınıfın aldığını ifade eden Karakaş, en çok satan markanın Volkswagen, en çok satılan modelin Volkswagen Passat olduğunu, en çok araç satılan bölgenin ise Marmara Bölgesi olduğunu belirtti. Ayrıca Otomerkezi.net CEO’su Karakaş, “Türkiye çapında ortalama 45 Bin TL ile 90 Bin TL aralığında fiyata sahip araçlar en çok talep gören modeller oluyor. Bu fiyat Anadolu’nun bazı bölgelerinde 30 Bin TL’ye kadar düşüyor. Fiyatların çok oynak olduğu bu dönemde Otomerkezi.net’in avantajı ise 45 gün boyunca fiyatların sabit kalması; bu sayede araç satın alacaklar ani fiyat artışlarından korunmuş oluyor” dedi.