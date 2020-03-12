2. elde neler oluyor?

Arabam internet sitesinin şubat ayı verilerine göre en çok Renault markası için ilanlar verildi. Fransız devini; Volkswagen ve Opel izlerken en çok ilanı verilen otomobil modeli Ford Focus oldu!

Arabam internet sitesi şubat ayı ilan verilerine göre en çok girilen ilanlar sırasıyla otomobil ilanları, minivan&panelvan segmenti, Arazi/SUV/Pick-up modelleri, ticari araçlar, motosikletler ve traktörler şeklinde oluştu. Otomobil burada yüzde 73 ile lider, Minivan & Panelvan yüzde 14 ve Arazi, SUV, Pick-up yüzde 7 olarak öne çıkıyor.

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ŞUBAT AYINDA EN ÇOK RENAULT İLANI VERİLDİ

Ocak ayında verilen ilanlara göre lider olan Renault, Şubat ayında da % 17 oranıyla liderliğini korudu. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Opel, Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Peugeot, Honda, BMW markalarına ait modeller izliyor. Şubat ayında marka Clio, Megane ve Fluence modellerinin ilanlarıyla zirveye ulaştı.

YILIN 2. AYINDA MODEL OLARAK EN ÇOK FORD FOCUS İLANI VAR

Şubat ilanlarına marka ve model özelinde bakıldığında en fazla ilanın Ford Focus olduğu ortaya çıkıyor. Focus yüzde 5’lik bir payla lider. Bu otomobili Opel Astra ve Renault Clio takip etmiş.

SUV ARAÇLARDA LİDERLİK QASHQAI’NİN

Arabam internet sitesi Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesinde ise en yüksek oran, Nissan Qashqai'nin. Nissan’ın kompakt SUV modeli olan Qashqai, üretildiği tarihten beridir birçok defa en çok satılan SUV modeli olmuştu, şimdide 2. el pazarında lider pozisyonda. Onu, sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Mitsubishi L200(pikap) modelleri izliyor.

OTOMOBİLLERİ EN AZ 50 BİN KM KULLANIYORUZ

İlan verilen araçların km bilgisine baktığınızda ise ilana koymadan önce otomobilleri en az 50 bin km kullandığımız ortaya çıkıyor. Şubat ayında ilanı verilen otomobillerin büyük bir çoğunluğu ise 200 bin ile 300 bin km aralığında olmuş. Bunun sebebi olarak dizel motorlu araçların popülaritesini yitirmesini düşünebiliriz. Ayrıca son 3 senedir ilana girmeyen filo araçlarını da buna eklemekte fayda var.

Dizel motorlu otomobilleri satın alan tüketiciler benzinli otomobillere göre daha fazla yol yapma amacında oldukları için dizel motorlu araçlara olan ilginin azalmasından söz ettim.

EN ÇOK 2016 MODEL YILI OLAN İLANLAR VERİLDİ

Ocak ayında en fazla ilan verilen model yılı 2016 olurken Şubat ayında ise %8 oranıyla 2015 ve 2016 modelleri olmuştu. Şubat ayında genel olarak ilanların model yılı yoğunluğunu 2011, 2012, 2013, 2015 ve 2016 oluşturmuş. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

50 – 100 BİN TL ARALIĞINDAKİ İLANLAR ŞUBAT AYINDA EN ÇOK GİRİLDİ

50 bin TL ve altındaki ilanlarla başlayan “arabam” ikinci el ilanlarının fiyata göre analizi, pazar hakkında farklı bir resim çiziyor. İlanlar içinde en yüksek payı %38 oranıyla 50 bin TL – 100 bin TL aralığındaki araçlar yer alıyor. 0 – 50 bin TL aralığındaki ilanların oranı ise yüzde 36.

2. EL ONLINE PAZARDA İŞLER NASIL GİDİYOR?

Indicata verilerine göre 2020 Şubat ayında Türkiye 2.el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 157.483 adet satış gerçekleşmiştir. Satışlarda geçen aya göre %9, geçen senenin aynı dönemine göre %24 artış gerçekleşmiştir.

2020 Şubat ayında Türkiye 2.el online pazarında ilana çıkan araç adedi 172.123 olarak gerçekleşmiştir. İlana çıkan araçların %92'si satıldı. Geçen aya göre ilana çıkan ve satılan araç oranında %3'lük, geçen senenin aynı dönemine göre %35'lik bir artış gerçekleşmiştir.

2. EL ONLINE PAZARDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 MARKA

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLK 10 BİNEK ARAÇ MODELİ

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLK 10 HAFİF TİCARİ MODELİ