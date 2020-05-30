2. eldeki fiyat artışı yüzde 8 oldu!

İkinciyeni’nin hazırladığı analize göre Covid-19 salgınının etkisiyle martta düşme eğiliminde olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç fiyatları nisanın ardından mayıs ayında da yükseldi. İkinci el otomobil fiyatları mayıs ayında % 8.36 artış gösterdi.

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Nisan ayında ikinci ele olan talep devam etti

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de mart ayında 624 bin 268 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satılırken, bu sayı nisan ayında 290 bin 268 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayındaki satış adedi geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 50'ye yakın bir daralma yaşandı.

Mayıs ayındaki fiyat artışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “2019'da yüzde 30 büyüyen ikinci el araç sektörü, Covid-19 salgınından özellikle mart ayından itibaren yüksek düzeyde etkilendi. Mart ayının 15'inden Nisan ayı ortasına kadar hem talepte hem de ikinci el fiyatlarında çok sert bir düşüş gördük. Covid-19 kaynaklı bu sert talep düşüşü fiyatları %10'a yakın düşürdü. Nisan ayı sonuna doğru fiyatlar toparlamaya başladı. Ancak hem talep artışı hem de fiyatlardaki yukarı yönlü sert hareketi mayıs ayında görmeye başladık ve fiyatlar %8,36 artarak Covid-19 öncesi dönemi yakaladı” dedi.

Bu artışın temel nedeninin salgın dolayısıyla kişilerin kendilerini daha izole ettiği ulaşım alternatiflerinin tercih edilmesinden kaynaklandığını belirten Emre Ayyıldız, “Yapılan tüm araştırmalarda görüldüğü üzere, Covid-19 döneminde serbest dolaşımlı araç paylaşım modelleri, sıfır veya ikinci el fark etmeksizin herkesin kendi aracını kullanmayı tercih etme eğilimi oldukça yüksek.” dedi.