2. el otomobil pazarının nisan karnesi

Türkiye’de hizmet veren arabam. com internet sitesinin nisan ayı raporlarına göre en çok ilan verilen kategori yüzde 69 ile otomobil oldu. Otomobili yüzde 13 ile hafif ticari araç izlerken yüzde 8 ile de Arazi, SUV ve pick-up modellerinin ilanları izledi.

Nisan ayında en çok ilan verilen marka ise mart ayında olduğu gibi Renault oldu. Renault markası 2.el ilanlarda corona virüsü sonrası yüzde 3 bir düşüş yaşasa da Nisan ayında da yüzde 14 oranıyla liderliğini koruyor. Renault markasını sırasıyla Volkswagen, Fiat, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Mercedes-Benz, Honda, Toyota markalarına ait modeller izliyor. Mart ayında BMW 2.el ilanları arasında ilk onda yer alırken, Nisan ayında yer almıyor. BMW ilanlarının yerine Mercedes – Benz`in Nisan ayında ilk 10 içerisinde yer aldığı gözlemleniyor.

EN ÇOK CLIO İLANI VERİLDİ!

İlanlara -model özelinde bakıldığında Mart ayında en fazla ilanın Ford Focus modeline ait olduğu- gözlemlenirken, Nisan ayında dördüncü sıraya gerileyerek birinciliği Renault Clio'ya kaptırdığı görülüyor.

Türkiye’de yeni otomobil satışları özelinde en çok tercih edilen SUV modellerinden olan Qashqai 2. elde de liderliğini koruyor. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan modelleri izliyor.

2016 MODEL OTOMOBİL İLANLARINDA ARTIŞ VAR

Mart ayında en fazla ilan verilen model yılı 2015 olurken Nisan ayında ise yüzde 9 oranıyla 2016 modeli oldu. Bunun sebebi olarak kiralama şirketlerinin satışları gösterilebilir. Ayrıca 5 yıllık kullanım ömrü olan ticari taksi gibi araçlar da bu artışa etki etmiş olabilirler…

100 BİN TL VE ALTINDA FİYATI OLAN OTOMOBİLLER ARIYORUZ!

50 bin TL ve altındaki ilanlarla başlayan arabam. com ikinci el ilanlarının fiyata göre analizi, pazar hakkında bir resim çiziyor. İlanlar içinde en yüksek payı yüzde 35 oranıyla 50 bin TL – 100 bin TL aralığındaki araçlar yer alıyor. Bunun sebebi olarak son günlerde döviz karşısında değer kaybeden TL’yi örnek gösterebiliriz.