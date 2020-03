2 Serisi Gran Coupe için geri sayım başladı!

Markanın kompakt sınıftaki yeni otomobili 2 Serisi Gran Coupe nihayet Türk müşteri ve yollarıyla buluşacak. BMW 2 Serisi Gran Coupé'de 1.5 litre hacminde 3 silindirli dizel ve benzinli motor seçenekleri yer alıyor.

Otomobil 1 Serisi’nin dört kapılı ve sedan bir versiyonu gibi düşünebilir. Dışarıdan özellikle de önden 2 Serisi Gran Coupe’ye baktığınızda 1 Serisi’nden izler görmeniz mümkün.Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé'nin öne çıkan özellikleri arasında, dinamik olarak gerilmiş siluet, çerçevesiz kapı camları ve bagaj kapağının ortasına kadar uzanan stop lambaları dikkat çekiyor.

4,526 mm uzunluğundaki BMW 2 Serisi Gran Coupé'nin genişliği 1,800 mm ve yüksekliği ise 1,420 mm olarak belirtilmiş. Sportif tasarımına rağmen otomobil 2.670 milimetrelik dingil mesafesi sunuyor. Ayrıca bagaj hacmi de 430 litrelik.

Kısa Bir Süre İçin Geçerli Olacak First Edition Tasarım Seçenekleri

BMW 2 Serisi Gran Coupé, Türkiye'de ilk etapta First Edition Sport Line, First Edition Luxury Line ve First Edition M Sport tasarım seçenekleri olmak üzere, ayrıca opsiyonel olarak tercih edilebilen Executive donanım paketiyle BMW tutkunlarına sunulacak. İlave olarak, standart olarak sunulan özellikler arasında Sürüş Asistanı, Park Asistanı, Geri Sürüş Asistanı, Panoramik Cam Tavan, Elektrikli ve Hafızalı Sürücü Koltuğu, İç ve Dış Ayna Paketi gibi özellikler yer alacak. Opsiyonel olarak tercih edilebilen Executive pakette ise BMW Live Cockpit Professional, Apple CarPlay, HiFi Ses Sistemi ve Kablosuz Şarj Sistemi gibi donanımlar satın alınabilecek.

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé’nin fiyatı ise 295.500 TL