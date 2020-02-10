“2020” Borusan’ın senesi olacak!

Borusan Otomotiv Motorsporları (BOM)’un hem sezon açılışını gerçekleştirdiği hem de bu sene altıncısını düzenlediği kış sürüşü eğitimine özel davetle birçok gazeteci olarak ben de katıldım. Hem buz üzerinde otomobil kullanmanın inceliklerini öğrenirken, hem de Borusan Otomotiv ve otomotiv pazarı hakkında Hakan Tiftik’in açıklamalarını da dinledik.

2019 yılı pazarıyla alakalı konuşmasına başlayan Tiftik, “2017 yılından 2019 yılına kadar pazarda yüzde 50’lik bir daralma var. Bunun sebebi de sizinde bildiğiniz gibi fiyatların ve vergilerin yüksek olması. Yıl içerisinde peş peşe yapılan faiz indirimleri pazarı toparladı.” dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik hurda indirimiyle alakalı, “Türkiye’de 16 yaş ve üzeri araç sayısı toplam pazarın yüzde 40’ını oluşturuyor. Bu yüzden yenilenmek isteyen bir pazar var diyebiliriz.” dedi.

Tiftik Borusan Otomotiv’in 2020 yılıyla alakalı tahminleri ve hedefleriyle alakalı ise, “2020 yılı otomobil ve hafif ticari araç pazarının 600 bin adet olacağını ön görüyoruz. Borusan olarak kendimizi 480 bin adetlik pazara göre planlıyoruz. 2019 yılında tüm markalarımız pazar paylarını arttırdı. Özellikle Jaguar Land Rover’da yüzde 10 civarında pazar payı artışımız var. BMW’de ise 1 ve 3 Serisi modellerimiz yani yüksek hacimde satış yapacağımız otomobillerimiz 2019 yılı sonunda Türkiye’ye geldi ve 2020 yılında bu modellerin iyi satış adedi yapacağını düşünüyoruz” dedi. Tiftik, “BMW olarak pazar payımızı 2020 yılında yüzde 5 arttırmayı planlıyoruz.” açıklamasında da bulundu.

Hakan Tiftik konuşmasına Borusan Otomotiv markalarının 2020 yılında Türkiye pazarına sunacağı yeni modellerini açıklayarak devam etti. Tiftik, “2020 yılı mart ayında 2 Serisi Gran Coupe modelimiz gelecek. Ondan çok ümitliyiz, ayrıca makyajlı X1’de ülkemizde o tarihlerde gelecek. Sene ortasında 5 Serisi modelimizin makyajlı versiyonu tanıtılacak. Yeni 7 Serisi’nden ise geçen yıl istediğimiz adette getirememiştik ama bu sene yenileri gelecek! Son olarak 7 Serisi gibi 8 Serisi Gran Coupe ve cabrio, Z4 ve X7 gibi üst segment modellerimizden de daha fazla getirme imkanımız var.” dedi.

Borusan Otomotiv’in bir diğer markası olan MINI’de ise 2020 yılında elektrikli Cooper modeli ülkeye getirilecek. Elektrikli otomobillerle alakalı Tiftik, “Türkiye pazarında da elektrikli otomobil sayısı artacak, artıyor da… Biz Borusan Otomotiv olarak tüm markalarımızın elektrikli modellerini getirdik. Pazarda satılan tam elektrikli otomobillerin yüzde 75’i bizden.” açıklamasında bulundu.

Land Rover’ın bu yıl merakla beklenen modeli olan Defender’ın Türkiye macerasında da bahseden Tiftik, “Acil arama modu için çalışmalarımız devam ediyor. Otomobili Türkiye’ye mayıs ayında getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Son olarak Tiftik, “TOGG’un otomobil tanıtımından sonra elektrikli otomobillere olan ilgi arttı diyebilirim. Özellikle showroomlarımızda Jaguar I-Pace modeli çok aranan, çok sorulan ve çok satılan bir otomobil oldu” dedi.