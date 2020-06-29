2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı?

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indirimi hakkındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Gündemden düşmeyen ÖTV indirimi hakkında, sektörün önemli insanlarından üst üste açıklamalar geldi. İşte 2020 ÖTV indirimi son gelişmeleri…

2020 ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp “Yeni otomobil satışlarının bizim işlerimize yansıması 2 sene sonra oluyor, hurda teşvikinden daha çok ÖTV'nin değişmesi sektörün yararına olur.” dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi ile ilgili şunları söyledi;

“Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi' beklemiyoruz.”

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NELER?

Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.



İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.