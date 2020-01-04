2020 yılında yola çıkacak otomobiller

-ALFA ROMEO GULIA

Ünlü İtalyan markanın D sınıfı sedan modeli olan Gulia hafif bir makyaj operasyonu geçirdi. 2019 yılı içerisinde makyajlı modelini kullanma fırsatı bulduğum otomobil Türkiye’de 2020 yılının şubat ayından itibaren satışta olacak.

-ALFA ROMEO STELVIO

Alfa Romeo’nun Gulia modeliyle aynı altyapıyı kullanan orta ölçekli SUV modeli Stelvio, tasarım açısından olmasa da teknolojik açıdan ciddi bir makyaj operasyonu geçirdi. Her ne kadar Stelvio, ülkemizde uygulanan yüksek vergilerin kurbanı olsa da 2020 yılının şubat ayından itibaren kardeşi gibi satışta olacak.

-ASTON MARTIN DBX

İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin bir ilke imza atarak bir SUV geliştirmeye başladı. Rakipleri Lamborghini, Porsche ve Bentley gibi markalar olan Aston Martin’in DBX isimli SUV modeli 2020 yılında yollarda olacak.

-AUDI A4 ALLROAD

Audi’nin D segmenti otomobili olan A4, yerden yüksek yapıda olan maceracı versiyonu ALLROAD’u yollara çıkartmaya hazırlanıyor. Yeni A4’ün sedan ve station wagon kasaya sahip olan versiyonları ülkemizde satışta, yeni donanım ise 2020 yılında yollarda olacak.

-AUDI E-TRON

Alman markanın ilk tam elektrikli otomobili olacak olan E-Tron SUV, 2020 yılıyla birlikte yola çıkmaya hazırlanıyor. Klasik Audi çizgilerine sahip olan otomobilin tasarımı bir SUV’den ziyade sportif bir station wagon otomobili andırıyor. E-Tron tam şarjla 400-450 km yol gidebiliyor.

-BMW 2 SERİSİ GRANCOUPE

Bavyeralı markanın en çok satış hacmine ulaşmayı hedeflediği kompakt sedanı olan 2 Serisi GC’ye merhaba deyin. Yeni 1 Serisi’nden hemen sonra tanıtılan otomobil önden ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle satın alınabilecek. Aracın ülkemizdeki satış tarihi ise 2020 yılının Nisan ayında Türkiye’de olacak.

-BMW İX3

BMW’nin elektrikli otomobillerinde kullandığı model ismi “i” ve SUV ürünlerine verdiği model ismi ise “X”. iX3 ise markanın hem elektrikli hem de SUV olan modeli anlamına geliyor. Ayrıca bu otomobil markanın ilk tam elektrikli SUV’si olacak. BMW bu modelle Audi e-tron ve Mercedes-Benz’in tam elektrikli modelleri olan EQC’ye rakip olacak. Bu otomobilinde yollarda olma tarihi 2020 yılı…

-FERRARI F8 TRIBUTO

Dünyanın en ünlü spor otomobil üreticisi Ferrari’nin en yeni ortadan motorlu otomobili olacak olan F8 Tributo, 2020 yılında yollardaki yerini alacak. Bu otomobil F458 ve F488 gibi modellerin yeni jenerasyonu denilebilir.

-FORD KUGA

Ford markasının başarılı kompakt SUV modeli olan Kuga, baştan aşağıya yenilenen haliyle 2020 yılında Türkiye’de yerini alacak.

-HYUNDAI i10

Türkiye’deki Hyundai fabrikasında üretilin tüm Avrupa’ya satılan ve satılacak olan yeni i10, 2020 yılından itibaren hem Avrupa hem de Türkiye yollarında olacak. Otomobilin yeni sportif tasarımı ve teknolojik kabini öne çıkan en önemli özellikleri arasında.

-JAGUAR F-TYPE

Jaguar markasının 911’e rakip olarak doğan modeli F-Type, markanın tasarım şefi Ian Callum’un son dokunuşlarıyla yenilendi. Tam olarak Jaguar markasının ürün gamındaki tasarım diline bu dokunuşlarla sahip olan otomobil 2020 yılında yollarda.

-JAGUAR XE

İngiliz markanın D segmenti modeli olan XE, geçirdiği makyaj kapsamında rakipleriyle daha ciddi bir rekabet içine girebilecek. Bu otomobilinde 2020 yılında yollarda olması planlanıyor.

-MAZDA CX-30

Mazda’nın kompakt ölçülere sahip olan sportif SUV modeli hatta crossover demek daha iyi olur, 2020 yılında öncelikle Avrupa’da olmak koşuluyla yollardaki yerini alacak. CX-30 içten yanmalı motor seçeneklerinin yanında tam elektrikli versiyona da sahip olacak.

-MINI COOPER SE

Efsane şehir otomobili markası olan Mini, Cooper modelinin SE versiyonlu olan tam elektriklisini 2020 yılında Türkiye yollarında satışa sunmayı planlıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yer alan bir AVM’de bu otomobil sergilendi.

-MERCEDES-BENZ GLA

Mercedes’in yenilenen A,B ve CLA modellerinden sonra GLA’da bu kervandaki yerini aldı. Yeni GLA eski versiyona göre daha fazla SUV formlarını kullanıcısına sunuyor. Otomobil Türkiye yollarında 2020 yılında olacak.

-MERCEDES-BENZ GLB

Bir diğer ikonik model olmaya aday GLB’ye merhaba deyin. Köşeli tasarımı, yerden yüksek gövdesi, yeni motor ve şanzıman seçenekleri sayesinde GLB, markanın yeni yıldızı olacağa benziyor. Bu yeni modeli 2020 yılında önce Avrupa sonra da Türkiye yollarında görebileceğiz.

-OPEL CORSA

Markanın PSA çatısı altında yer almaya başlaması, teknik anlamda gerçekleşen yeniliklerin yanında Opel’in ürün gamında da yeniliklere sebep oluyor. Markanın B segmenti otomobili olan Corsa, yepyeni hâli ve teknolojileriyle 2020 yılında yollarda olmaya hazırlanıyor.

-OPEL INSIGNIA

Opel markasının D segmentinde yer alan modeli olan Insignia, aslında markanın amiral gemisi pozisyonunda. 2017 yılında en yeni haliyle satışa sunulan otomobil, o günden bu yana bir makyaj veya yenileme operasyonuna tabi tutulmamıştı. 2020 yılında ise bu otomobilin makyajlı versiyonunun yollara çıkması bekleniyor.

-PEUGEOT 208

PSA Grubu’nun en önemli markası konumunda olan Peugeot, Opel markası gibi B serisi üyesi olan 208’in en güncel versiyonunu yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Sizinde tahmin edeceğiniz üzere 208 ve Corsa aynı altyapı üzerine inşa edilmiş ve her iki otomobilin de elektrik motorlu versiyonları olacak.

-PEUGEOT 2008

Otomotivin en sıkı biçimde yükselen trendi olan SUV’ler hız kesmeden yollarına devam ediyor. Peugeot’un en küçük SUV modeli olan 2008’de bu değişime ayak uydurdu ve yenilendi. Yeni otomobilin tasarımı, teknolojileri ve görünümü oldukça iddialı bu yüzden beklentiler de oldukça yüksek. Yeni 2008’de 2020 yılında tanışacağımız otomobiller arasında.

-PORSCHE TAYCAN

Markanın ilk tam elektrikli otomobili olan Taycan, geleneksel Porsche sürüş hissini en modern biçimde yeni otomotiv dünyasına yansıtmayı hedefleyen radikal bir otomobil olarak öne çıkıyor. Otomobil ülkemizde 2020 yılının ilk yarısından sonra satışa sunulacak.

-RANGE ROVER EVOQUE

Range Rover’ın giriş sınıfı otomobili olan Evoque’nin tasarımını beğenmeyen yoktur diye tahmin ediyoruz. Bu otomobilde endüstrinin yaşadığı geliştirmelere ayak uydurarak yenilendi. Yeni otomobille tanışmamız ise içinde bulunduğumuz 2020 yılında olacak.

-RENAULT CLIO

Fransız otomotiv devinin Türkiye’de üretilen B segmenti otomobili olan Clio, geride bıraktığımız 2019 yılı içinde yenilendi ve tanıtıldı. Markanın Bursa’da olan tesisinde üretilen yeni Clio, hibrit motor seçeneğine de sahip olacak. Bu otomobilin Türkiye’de yollarda olması ise 2020 yılının şubat ayında gerçekleşecek.

-RENAULT CAPTUR

B SUV segmentinde ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerde biri olan Captur, kardeşi Clio’nun yenilenmesiyle birlikte tepeden tırnağa değiştirildi. Bu otomobil de rakipleri gibi hem tasarım hem de iç mekanda sunduğu geniş kullanım alanıyla dikkatleri üzerine kolayca çekiyor. Yeni Captur ile tanışmamız 2020 yılı içinde gerçekleşecek.

-RENAULT ZOE

Renault’un tam elektrikli şehir otomobili olan Zoe, ilk etapta yapılan daha güçlü bataryalarla segmentinde dikkat çeken bir noktaya geldi. Ancak marka bu otomobilin yenilenmesinin daha iyi olacağını düşünerek yeni Zoe’yi gözler önüne çıkarttı. Bu otomobilin Türkiye’ye gelmesi 2020 yılında olur mu tam emin değiliz ama Avrupa yollarında bu yıl içinde görülebileceği söyleniyor.

-SKODA OCTAVIA

Çek markanın en çok tercih edilen otomobili olan Octavia, sıfatına yakışır biçimde yenilendi. Yeni otomobil yeni motorlara, platforma ve teknolojilere sahip. Tasarım anlamında da bir önceki versiyondan izler taşısa da farklılaşan model, sedan gövde tipiyle rakipleri arasından kolayca fark edilebiliyor. Bu otomobilin ülkemizde satışa sunulması içinse 2020 yılı ilk çeyreği tahminleri yapılıyor.

-SKODA KAMIQ

SUV segmentindeki yükselişten daha farklı nasıl bahsedilir bilemiyorum ama Kamiq’te Skoda’nın bu segmentteki savaşçısı olacak. Rakiplerine dönüp baktığımızda işinin ne kadar zor olduğunu görmek çok fazla zamanımızı almıyor.

-SKODA SCALA

Çek markanın bir diğer 2020 yılında yola çıkacak modeli ise Scala. Bu otomobil Volkswagen Golf rakibi bir Skoda olacak. Türkiye’de satışı için 2020 yılının ikinci yarısı tahmin ediliyor.

-TOYOTA YARIS

Japon otomotiv devi Toyota’nın B segmenti otomobili olan Yaris, yenilendi. Yeni otomobilin tasarımı bir önceki versiyona göre oldukça farklı. Toyota’nın tüm yeni teknolojilerine sahip olacak bu otomobil 2020 yılında yollara çıkmaya hazırlanıyor.

-VOLKSWAGEN GOLF

Dünyanın en çok satan otomobilleri listesinde yer alan Volkswagen Golf, 8. jenerasyonuyla yollara çıkmaya hazırlanıyor. İç ve dış tasarımında ciddi farklılıklar olan otomobilin dijital ensturmanları da oldukça dikkat çekici. Ancak yeni Golf ile Türk müşterileri 2020 yılının temmuz ayı gibi tanışabilecek.

-VOLVO XC90

İsveçli markanın amiral gemisi pozisyonunda olan XC90 bir makyaj operasyonuyla segmentinde daha rekabetçi olmayı hedefliyor. Makyajlanan otomobilin 2020 yılında yollarda olacak.