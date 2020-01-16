2020’de 10 milyon lastik üreteceğiz!

Sumitomo Rubber Industries'in Türkiye lastik sektörünün büyük oyuncularından AKO Grup'la 2013'te yaptığı yatırımda 2020 yılı itibariyle büyük mesafede yol kat ettiğini gösteriyor. 2015 yılı içerisinde tamamlanan Çankırı'daki Sumitomo Lastik fabrikasında Dunlop ve Falken marka lastiklerin Avrupa ve Türkiye pazarı için Türkiye üretim üssü konumuna yükseldiği de açıklandı.

Yapılan yatırımlar ve gelecek hedeflere yönelik açıklamalarda bulunan Sumitomo Rubber AKO CEO'su Masatsugu Nishino, Türkiye'de yapılan yatırımda hedeflere, yerli ortak AKO Grubun katkıları ile planlanandan önce ulaşıldığını ve bu ortaklıktan büyük bir sinerji doğduğunu dile getirirken “Çankırı fabrikamızda yüzde 80 ihracat oranı ile çalışsak da yerli ortağımız AKO ile Türkiye pazarında hızlı bir büyüme yakaladık. Bu ortaklığın güçlenerek sürmesi bizi daha da güçlü kılacaktır” dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK!

AKO Grubun yüzde 20 ortağı olduğu Sumitomo Rubber AKO Türkiye'nin CEO'su Masatsugu Nishino açıklamasında “500 milyon dolar ortak yatırımla kurulan bu fabrika, Türkiye ve Avrupa pazarları için üretim üssü kimliği taşıyor” dedi. Nishino CEO açıklamasında, “Bu fabrika bir yandan çalışıyor, bir yandan da yeni faz inşaatlarıyla büyümeye devam ediyor. 2020 yılı başında 8'inci üretim hattının devreye alınmasını hedefliyoruz. Çalışan sayısı 2020'da 2 bine, günlük üretilen lastik sayısı da 30 bin adete çıkacak. Öngördüğümüz yatırım planından bir milim bile sapmadan yolumuza devam ediyoruz” dedi.

AVRUPA’YA EN KALİTELİ LASTİKLER ÇANKIRI’DAN GİDİYOR…

Çankırı'da üretilen Falken ZE 310, Almanya’nın en önde gelen ve güvenilir otomotiv dergilerinden AUTO BILD tarafından yapılan lastik testinde ikinci sırayı aldı. Verimlilik ve diğer çeşitli performans özellikleri değerlendirmesinde ZE 310 test edilen tüm lastikler arasında en yüksek ikinci genel değerlendirmeyi aldı. Falken lastikleri sıkı değerlendirme standartları ile bilinen Avrupa pazarında olumlu değerlendirmeler almaya devam ediyor.