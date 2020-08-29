2020’nin ilk 6 ayında lider değişmedi!

Toyota, 2020 yılının ilk 6 ayında global otomobil pazarının ilk 3 sırasında iki modeliyle yer aldı. Dünyanın en çok satan otomobil modelleri arasında zirvede yer alan Corolla bu unvanını pandeminin şiddetli bir biçimde yaşandığı 2020 yılının ilk yarısında da korudu.

Toyota Corolla, 2020 yılının ilk yarısında 600 bin 693 adetlik satışa ulaştı. Bunun yanında SUV segmentine adını veren Toyota RAV4 ise aynı dönem içinde global pazarda gerçekleştirdiği 429 bin 758 adetlik satışıyla global satışlarda ilk 3 arasında yerini aldı.

Toyota, Corolla ile dünya sıralamasında liderliğini sürdürürken, markanın üst segment temsilcisi Camry de global otomobil satışlarında ilk 10'da yer aldı. Böylelikle markanın ilk 6 aylık global otomobil satışları sıralamasında ilk 10 sıra içinde Corolla, RAV4 ve Camry ile birlikte 3 modeli bulunuyor.