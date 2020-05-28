2021 Cenevre Otomobil Fuarı düzenlenmeyebilir…

Dünyanın en önemli otomobil organizasyonlarından biri olan Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı, 2021 yılında düzenlenmeyebilir. Fuar komitesi geçen yılki organizasyonu corona virüsü salgını sebebiyle iptal etmişti. İptal edilen organizasyonun kayıpları ise 11.3 milyon dolar olarak gösteriliyor.

Cenevre Devlet Konseyi bu zararın kapanması için 17.3 milyon dolarlık bağışta bulunmayı kabul etse de Cenevre Uluslarası Otomobil Fuarı, bu bağışın vakfın tüzük kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

Bu durumlara ek olarak vakfın aldığı kredi şartları arasında bir de 2021 yılında organizasyonun düzenlenmesi şart koşuluyor. Vakıf, finansal istikrarın stabil olmasını sağlayacak adımlar atmaya çalışıyor ve kendileri de bu çabaların devam ettiğini belirtti.

2020 yılının ağustos ayında düzenlenmesi planlanan New York otomobil fuarı bir kez daha iptal edildi ve bu iptal göz önünde bulundurulduğunda Vakıf, “Bu süreç içerisinde en azından bu yıl değil, yok yakında otomobil fuarlarına katılmayacağımız bize gösteriliyor.” açıklamasını yaptı.