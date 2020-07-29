2030 yılında satılan araçların üçte biri elektrikli olacak!

Otomotiv endüstrisindeki elektrik dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor. Markalar elektrikli otomobil stratejilerini önümüzdeki 3 ve 5 yıl içerisinde ürün gamındaki adetlerle açıklarken araştırma şirketleri de gelecekte bu durumun nasıl olacağına dair çalışmalar yapıyor.

Geçen yılın Ocak ayında yapılan elektrikli otomobil satış tahminlerine göre, bu haberimize konu olan araştırma arasında 10 milyon adetlik bir fark bulunuyor. Ayrıca Autocar dergisinin yaptığı bir araştırma da dünya genelinde içten yanmalı motorlu araçların satışlarının zirve yaptığı belirtiliyor.

Otomotiv pazarlarının pandemi öncesindeki döneme dönmesi olarak 2024 yılı gösteriliyor, bu yıl sadece elektrikli otomobil satışlarının 2.5 milyon olacağı belirtiliyor. Elektrikli otomobil pazarının gelişme oranı bu rakamla birlikte yüzde 29 olarak gösteriliyor. Bu oran üzerinden hesap yapıldığında ise 2025 yılında 11.2 milyon ve 2030 yılında bu adet 31.1 milyona ulaşıyor.

Deloitte Elektrikli Araçlar başkanı Jamie Hamilton, “Elektrik motorlu otomobilleri erken benimseyenleri bu araçlara uygulanan fiyat primleri biraz kısıtladı. Ancak EV’lerin maliyetleri içten yanmalı motorlu araçlara yaklaştığında potansiyel müşteri ve alıcı havuzu genişleyecek.” dedi. Hamilton ayrıca, “Daha fazla sayıda elektrikli araç, büyüyen ikinci el pazarı ile birleştiğinde, bu araçlar çoğu tüketici için daha uygun bir seçenek haline gelmiş olacak.” diye ekledi.

Tüketicilerin dünya genelinde daha fazla elektrik motorlu araç satın almasına yol açan etkenler arasında devlet teşvikleri, katı emisyon kuralları, elektrik motorlu araçların geleneksel motorlu araçlarla aynı model segmentlerini sunuyor olması ve hiper otomobil gibi seçeneklerinin de olması bulunuyor.

Deloitte’ye göre bazı alıcıların hâlâ bu araçları almamasının en büyük sebepleri ise geleneksel motorlu araçlarla fiyatlarının benzer olması ve şarj altyapısı eksikliği.