2030 yılında tüm modelleri elektrikli olacak!

Subaru, gelecek ile ilgili planlarını açıklarken, markanın ana felsefesinden ve kendine has özelliklerinden ödün vermeden çevreye duyarlı yeni teknolojiler geliştireceğine vurgu yaptı. Marka önümüzdeki 10 yıl içinde satışlarının yüzde 40'ını elektrikli ya da hibrit araçlardan oluşturacak.

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Subaru, kendine özgü özellikleri olan yatay yerleşimli “Boxer” Motor, Simetrik Sürekli Dört Çeker (AWD) Sistemi, üstün sürüş performansı ve sürüş güvenliği, EyeSight Önleyici Güvenlik Sistemi ve çevre teknolojileri alanlarındaki temel teknolojilerini de geliştirmeyi sürdürecek.

Başkan Tomomi Nakamura açıklamasında: “Subaru'nun ilk günlerinden bu yana araç üretimi konusunda sahip olduğu bağlılık ve kararlılıktan, yüzyılda bir defa karşılaşacağımız bu köklü değişim döneminde dahi hiçbir taviz vermeyeceğiz. Subaru'nun diğer markalardan farkını göstermek amacıyla Subaru'yu Subaru yapan unsurları daha da geliştirecek ve müşterilerimizin alıştığı eşsiz özellikleri sunmaya devam edeceğiz. Küresel çevrenin korunması başta olmak üzere sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere gayret gösterirken Subaru'nun benzersiz karakterinden ve teknolojide yenilik anlayışından güç alarak karbondan arındırılmış bir toplumun oluşmasına katkıda bulunacağız.” dedi.

Markanın özellikle elektrikli modelleri ve karbondan arındırılmış bir toplum olma yönünde belirlediği uzun vadeli hedefleri ise;

2050 yılına kadar: Dünya çapında satılan yeni araçların (kullanımdakilerin) kullanım ömürleri boyunca ürettikleri ortalama CO2 emisyonunun 2010 seviyelerine kıyasla %90 ya da daha fazla azaltılması.

2030 yılına kadar: Subaru'nun dünya çapındaki satışlarının en azından %40'ını elektrikli araç (EV) ya da hibrit elektrikli (HEV) araçlardan oluşması.

2030'lu yılların ilk yarısına kadar: Elektrifikasyon teknolojilerini dünya çapında satılan tüm Subaru araçlarına uygulamak.