Türkiye’de üretim arası 5 Mayıs’a uzadı!

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Toyota, Reuters’ın haberine göre Fransa ve Polonya’daki fabrikalarındaki üretime gelecek hafta kademeli olarak başlayacağını duyurdu. Marka bu sayede 22 Nisan Çarşamba günü üretime Avrupa’da kısmı olarak başlamış olacak.

Polonya ve Fransa’daki tesislerin haricinde Avrupa’da yer alan diğer fabrikalarda, Kuzey ve Güney Amerika’da ve Asya’daki tesislerde üretimin başlamasıyla alakalı bir açıklama yapılmadı. Türkiye’de de üretim tesisi bulunan marka Sakarya’daki fabrikasında ise üretime verdiği arayı 4 Mayıs tarihine kadar uzattı!