252 bin TL fiyatla geliyor!

Toyota’nın pikap modeli olan Hilux yenilendi. Yeni araç ülkemizde satışa sunuldu. Aracın dış ve iç tasarımındaki farklılıklar hemen dikkat çekerken, sahip olduğu yeni teknolojilerde oldukça iddialı.

Toyota Türkiye Pazarlama A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt tanıtım esnasında aracın bu yıl sonuna kadar 1000 adet getirileceğini belirtti. Gelecek yıl ise hedeflerinin 4000 bin adet olduğunu açıkladı. Ancak talep olur ve araç bulunurluğu da gerçekleşirse adetlerin değişebileceğini belirtti.

Bozkurt otomotiv pazarıyla ilgili olarak, “Bu yılın sonuna kadar her marka otomobil bulur ve getirebilirse 730-750 bin aralığında satış gerçekleşeceğini ön görüyoruz. Gelecek yıl ise bir aksilik olmazsa bu yılın talebi 2021 yılı ilk çeyreğine kadar devam edecek gibi duruyor. Bu durumla birlikte 2021 yılının da 700 bin adedin üzerinde olacak gibi.” açıklamasında bulundu.

Bozkurt Toyota olarak bu yıl 42 bin adet seviyelerinde satış adedi gerçekleştireceklerini de açıkladı. Bu rakam gerçekleşirse Toyota satışlarını yüzde 75 artırmış oluyor.

HILUX’TE NELER DEĞİŞTİ

Markanın 1968 yılından beridir ürün gamında sunduğu aracı olan Hilux dünya genelinde 20 milyon adetten fazla satılmış durumda. Araca dışarıdan baktığınızda motor ızgarası, ön tamponu, jantları, rollbarları tamamen değişmiş. Hilux’ün içine göz attığınızda ise yeni 8 inç boyutundaki multimedya ekranı sizi karşılıyor. Invincible donanımında ise deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, JBL ses sistemi gibi özellikler olacak.

Bunlara ek olarak ön ve arka süspansiyonlarda teknik anlamda yenilikler var. Özellikle pikap araçların arka süspansiyonları ticari araç olduklarından dolayı pek fazla konfor odaklı değildir, ancak marka yeniliklerin bu konforu artırdığını belirtiyor. Hilux’ün direksiyonunda da yenilik var, özellikle yüksek hızlarda daha sert karakteriyle sürüş güvenini artırıyor.

Hilux’te bulunan “Aktif Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi” 4×2’de de artık var. Önceki jenerasyonda bu detay sadece 4×4 çekiş sistemi olan araçta vardı. Aracın çekme kapasitesi ise 450 kg arttı ve 3.5 ton oldu. Hilux’un motoruna göz attığınızda ise karşınıza 2.4 litrelik dizel motor çıkıyor. Bu ünite 150 beygir ve 400 Nm tork üretiyor. Aracın her çekiş sistemini hem otomatik hem de manuel şanzımanla satın alabileceksiniz.

5,325 mm uzunluğa, 1,900 mm genişliğe (versiyona göre 1,855 mm) ve 1,815 mm yüksekliğe sahip Hilux'ın 3,085 mm dingil mesafesi bulunuyor.

Aracın öne çıkan güvenlik donanımlarına bakacak olursak Safety Sense’nin devam ettiğini fark ediyorsunuz. Bu da “Adaptif Hız Sabitleme, Yaya ve Bisiklet Algılama, Şerit Takip Sistemi” gibi binek otomobillerde alışkın olduğumuz özellikleri yanında getiriyor.

Hilux, Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible donanımlarıyla tek motor seçeneğiyle satın alınabiliyor. Yeni donanım olan Invincible sportif iç ve dış tasarıma ve yeni premium özelliklerle diğerlerinden ayrışıyor. En üst seviye donanımda aracın tasarımı standart versiyondan çok daha farklı. Özellikle mat siyah ve mat gri renklerin bolca kullanıldığı bu donanım daha fazla sportif detaya sahip. Aracın içine göz attığınızda ise siyah renkli tavan döşemesi iç mekanda da bu sportifliği devam ettirmiş durumda.