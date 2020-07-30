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3 milyonuncu hibrit otomobillerini teslim ettiler!

Toyota Avrupa’da 3 milyonuncu hibrit aracını teslim ederek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. İspanya’da yeni sahibine teslim edilen 3 milyonuncu araç, Toyota’nın motorsporları dünyasından esinlenen tasarıma sahip hibrit Corolla GR SPORT oldu.

Sozcu.com.tr
08:13 -
Haberler Otomotiv
3 milyonuncu hibrit otomobillerini teslim ettiler!

Avrupa'da 2000 yılında hibrit araç satışına başlayan Toyota, bugün sadece Avrupa'da 10 farklı hibrit model seçeneği sunarak tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. 2019'da Avrupa'da 550 bine yakın hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota'nın toplam satışları içindeki hibrit oranı, Avrupa genelinde yüzde 52, Batı Avrupa'da ise yüzde 63 oldu.

Toyota C-HR Hybrid

Japon marka, Türkiye'de de 2009 yılından bugüne kadar 24 bin 955 adetlik hibrit araç satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye'de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 92'si Toyota logosunu taşıyor.

Yeni Toyota Corolla Hatchback Hybrid

Dev üretici, dünya çapında 90'dan fazla ülkede bugüne kadar 15,5 milyonu aşan hibrit araç satışı gerçekleştirdi. Toyota kendini ispatlayan hibrit teknolojisi ile eşdeğer fosil yakıtlı araçların kullanımına göre çevreye 120 milyon ton daha az CO 2 emisyon salımının gerçekleşmesini de sağladı.

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