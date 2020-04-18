4. kez “En İyi Üretici Ödülü’nü” aldılar!

Otomobil satın alan gerçek kullanıcıların deneyimlerine ve fikirlerine dayanarak yapılan Auto Express Driver Power araştırmasında Lexus; üretim kalitesi, dayanıklılık, motor, şanzıman gibi kategorilerde öne çıkarak 30 -marka arasında zirvede yer aldı. Bu ödül aynı zamanda güvenlik, iç tasarım, sürüş ve yol tutuş gibi kategorilerdeki başarıyla da taçlandı.

Lexus, “En İyi Üretici Ödülü” almasının yanı sıra modelleriyle de başarı yakaladı. RX SUV modeli tam hibritler arasında birinci olurken IS Sedan En İyi Kompakt Yönetici Otomobili ve CT Hatchback de En İyi Premium Kompakt Aile Otomobili seçildi.