5. kez dünyanın en beğenilen otomobil markası oldular!

Fortune'un “Dünyanın En Beğenilen Şirketler” listesi, kurumsal itibar konusunda önemli bir araştırma olarak kabul ediliyor. Bu araştırma, şirket anketleri, endüstri analizleri ve üst düzey yöneticilerden alınan değerlendirmeler baz alınarak her yıl oluşturuluyor.

Her bir şirket için araştırma, şirketlerin küresel başarısı için kritik olan üretim kalitesi, sunduğu hizmetler, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, global rekabetçiliği ve yatırım değeri parametrelere göre ölçümleniyor.

Toyota, Fortune Dergisi'nin her yıl gerçekleştirdiği “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” sıralamasında bu yıl da geçen beş yılda olduğu gibi birinci otomobil şirketi olmayı başardı. Japon marka, aynı zamanda Fortune'un İlk 50 “All-Star” şirketleri listesinde de 30'ncu sırayı alarak bu başarısını taçlandırdı.