5 sene sonra Renault modelleri böyle olacak

Corona virüsü yüzünden iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı haberinden sonra makarlar yeni modellerinin tanıtımı için harekete geçti. Kimi somut olarak otomobillerini göstereceği geniş alanlar tercih ederken, kimisi de internet üzerinden bu tanıtımları yapacağını açıkladı.

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Renault ise Cenevre’de tanıtacağı en önemli konsept otomobili olan Morphoz’un detaylarını internetten tüm basın mensuplarıyla paylaştı. CMF-EV platformu üzerine inşa edilen otomobil markanın 2025 yılı sonrasına yönelik kişisel ve paylaşılabilir elektrikli mobilite vizyonunu yansıtıyor.

Renault Grubu, 10 yılda 8 elektrikli araç lansmanı gerçekleştirdi. Daha fazla çok yönlülük ve uzun menzil için lokomotif modeli ZOE'yi sürekli geliştirmeye devam ediyor. Şehir içi kullanıma uygun bir menzil sunan Twingo Z.E. modelini de geliştiren Renault'nun elektrikli modelleri arasında, Çin’de pazara sunulan küçük şehiriçi SUV modeli Renault City K-ZE ile Avrupa’nın en önemli elektrikli hafif ticari araç gamı yer alıyor.

MORPHOZ, tasarımı, iç mekanı ve ayrıntıları ile Renault'nun yeni elektrikli model ailesine ait ipuçları veriyor. Farklı pil kapasitelerine sahip olabilen modeller, motorlarının ve akülerinin enerji verimliliğini optimize etmek için en yeni teknolojik gelişmelerden faydalanacak modeller, şarj etme sistemlerindeki yapısal ve performans geliştirmelerinden faydalanacak modeller, hem yolculukları hem de şarj işlemlerini optimize edecek bağlantılı hizmetlerle donatılacak modeller…

Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens Van den Acker: “MORPHOZ konsept modeli, cesur modülaritesi, yenilikçi tasarımı, paylaşım ve değişimi kolaylaştıran kullanıcı merkezli yapısıyla, Renault tasarımının yeni LIVINGTECHTM felsefesini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Teknoloji, tüm biçimleriyle (tasarım, araç üstü sistemler, bağlanabilirlik, iç mekan düzeni) araç kullanıcılarına yeni bir yolculuk deneyimi sunuyor. MORPHOZ konsepti gerçek bir yaşam deneyimi.”

Renault MORPHOZ direksiyonunun ortasında sürüş ve güvenlik bilgilerini gösteren 10,2 inçlik bir ekran yer alıyor. Direksiyonun arkasında ise, gerçek bir gösterge paneli ve multimedya ekranı yokmuş gibi görünen bir gösterge paneli bulunuyor. Sürücünün ekranları kaldırmak istemesi halinde LIVINGSCREEN gösterge panelinin kolayca açılması sağlanıyor. Bu tekil geniş ekran, hem sürüş bilgilerini hem de multimedya sistemi bilgilerini görüntülüyor. LIVINGSCREEN paneli, manuel sürüş veya otonom sürüş modunda etkinleştirilebiliyor.