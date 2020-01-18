6 yıldır 1 milyonun üzerinde satış yapıyorlar…

Skoda'nın en büyük pazarı 282 bin ile Çin olurken, onu 191 bin ile Almanya ve 94 bin ile Çek Cumhuriyeti takip etti.

2019 yılında en yüksek satış performansı gösteren model ise bir kez daha Octavia oldu. 363 bin 700 adetlik satış elde eden Octavia'nın ardından 170 bandını aşan Fabia ve Kodiaq modelleri geliyor. Karoq ise geçen yıla göre yüzde 32'lik satış artışıyla 152 bin 700 adetlik performans elde etti. Rapid 142 bin kullanıcıyla buluşurken, Superb 104 bin 800 adet satış adedine sahip oldu.

2020'de de önemli yeniliklere imza atacak Skoda, dördüncü nesil Octavia'yı satışa sunacak ve Modüle Elektrikli Platformu MEB üzerine yapılacak ilk modelini tanıtacak.