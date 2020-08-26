60 binin üzerinde firmadan yalnızca 6192 tanesi ‘Yetki Belgesi’ aldı

Yılda 8 milyona yakın aracın alınıp satıldığı, toplam 350 milyar liralık işlem hacminin oluştuğu 2. el araç sektörü şimdi de ‘Yetki Belgesi' kaosu yaşıyor. Bildiğiniz gibi talebe rağmen istenildiği kadar sıfır araç olmaması sonucu 2. elde yaşanan hareketliliği fırsata çevirmek isteyen birçok kişi ticari işi olmamasına rağmen son aylarda araç alıp satmaya başlamıştı. Bu durum 2. el araç fiyatlarını yükseltirken, araçların resmen karaborsaya düşmesini sağladı.

2.5 YIL ERTELENDİ



Buna çözüm olarak aslında 2.5 yıl önce hazırlanan ama bir türlü uygulamaya geçmeyen ‘Yetki Belgesi' zorunluluğu, 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile başladı. Bu belgeye sahip olmayan kişiler 31 Ağustos tarihine kadar gerekli başvuruları yapmalı ve bu işi yaptığını belgelemeli. Eğer yetki belgesini alamazsa senede sadece 3 adet araç alım satımı yapabilecekler.

15 GÜN SÜRE VERİLDİ



İşte en büyük sıkıntı da burada kendini gösterdi. Çünkü yönetmeliğin yayınlandığı tarihle yetki belgesi alınması için verilen süre arası sadece 15 gün. Bugün Türkiye'de 2.el araç ticareti yapan irili ufaklı 60 binin üzerinde firma bulunuyor. Bunların 10 bine yakını ise İstanbul'da. Haliyle bu firmalar faaliyetlerini sürdürebilmek için 1 Eylül’e kadar yetki belgesi almak zorunda. Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'de yetki belgesine sahip firma sayısı 5 bine yakınken, bugün itibarıyla bu sayı 6 binin biraz üzerinde.

YÜZDE 10'U ALABİLDİ



EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, yetki belgesi sayısının il il, firma firma netleşmeye başladığını belirterek, “Şu an net sayı 6.192. 4 ilde hiç belge alan bile yok. Belge almak için sınırlı gün kalırken, şu an belge sahibi firma oranı ancak yüzde 10 seviyesinde. Yani durum kötü. Yetki Belgesi almak için yapılan başvuruların aylardır sistemde beklediğini de hatırlatmak gerekiyor. Yasa çıkarmakla sorun çözülmüyor” açıklamasını yaptı.