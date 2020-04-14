AB 2021’de başlatacağı sert emisyon uygulamalarını erteleyebilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 1990'ların başından bu yana çevreyi kirleten egzoz gazı emisyonunu kontrol altında tutma amaçlı normlar belirlerken, en büyük hamleyi 2020 sonundan itibaren başlatmaya hazırlanıyordu. Buna göre 2021'den itibaren AB içinde satılan tüm otomobillerde karbondioksit (CO²) miktarı kilometre başına ortalama 95 grama indirilmek zorunda. Bununla kalsa iyi, 2025 yılına kadar 2021 yılı seviyelerinin yüzde 15 altına, 2030'da ise 2021 yılı seviyelerinin yüzde 35 altına inecek. Tutulması imkansız gibi görünen bu hedefler için alternatif yakıtlarla çalışan elektrikli ve hibrit araçlara yönelik hem yatırımlar hem uluslararası iş birlikler hızla artmış, özellikle bu yıl yüzlerce yeni model devreye girecekti.

300 MİLYAR EURO YATIRIM

Çünkü aksi halde emisyon standartlarını tutturamayan markalar 2021'den itibaren sattıkları her araçta CO2 miktarı başına ceza ödeyeceklerdi. Bu da markaların her birinin milyarlarca Euro para cezalarına çarptırılması anlamına geliyordu. Bu yüzden otomotiv üreticileri 5 ila 10 yıl içinde sıfır emisyona sahip elektrikli araçlara 300 milyar Euro'nun üzerinde yatırım yapacağını açıklamıştı.

Ancak tüm bu gelişmeler ışığında Avrupa'da mart ayından itibaren etkisini artıran corona virüs salgını nedeniyle tüm planlar alt üst oldu. Tüm Avrupa'da otomotiv üretimleri tamamen dururken, bayiler kapandı, satışlar sadece mart ayında yüzde 50'nin üzerinde düştü. Üretim cephesinde şu ana kadar 1.5 milyon adetlik kayıp ortaya çıkarken, 1 milyondan fazla çalışanın durumu riske girdi.

ACEA ERTELEME İSTEDİ

Otomotiv markalarının köşeye sıkıştığı, mali olarak sıkıntı yaşadığı ve hükümet fonlarıyla kendisini çevirdiği bir dönemde, AB Komisyonu'nun emisyon kararını ertelemesi bekleniyor. Hatta Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) bu konuda resmi olarak AB Komisyonu'na erteleme taleplerini iletti.

Çünkü böylesine bir pandemi döneminde ne üretim yapılabiliyor ne de yeni modellerin piyasaya sunulması durumu söz konusu. Avrupa'da devletlerin önceliğinin de pandemi olması nedeniyle, elektrikli otomobillere yönelik teşvikler gündemden düştü. Şimdi tüm otomotiv şirketlerinin kafasında soru: “Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2021'de uygulamaya alacağı sert emisyon uygulamalarını erteleyecek mi?”

Bildiğiniz gibi Avrupa'da 2021 yılı itibarıyla uygulamaya alınacak yeni emisyon oranlarını sadece birkaç marka tutturabiliyorken, çoğu firmanın milyarlarca Euro ceza ödeyeceği şimdiden belliydi. Uygulanacak yeni emisyon oranlarını sağlayabilecekleri belli olan birkaç marka dışındaki markaların 2021 bütçelerine milyarlarca Euro ceza tutarlarını şimdiden koydukları da bilinmekteydi.

Gelinen noktada, AB Komisyonu'nun zor durumdaki otomotiv firmalarını göz önünde tutarak takvimi değiştirmeyi düşündüğü belirtiliyor. Bu da hemen kafalara, “Acaba yaşanan pandemi, ceza ödemeye hazırlanan firmaların kurtarıcısı mı olacak?” sorusunu getiriyor. Bekleyip göreceğiz…