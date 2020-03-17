Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD otomotiv pazarına “Corona” etkisi!

Michigan, Ann Arbor'da bulunan Otomotiv Araştırmaları Merkezi'ne göre dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından biri olan Amerika'daki otomobil satışları, Corona virüsünden dolayı ciddi anlamda etkilenebilir. 2020 sonunda pazarın en iyi ihtimalle yüzde 3'e yakın satış adedi kaybedeceği ön görülüyor...

Sozcu.com.tr
11:42 -
Haberler Otomotiv
ABD otomotiv pazarına “Corona” etkisi!

Center for Automotive Research araştırma şirketinin Sanayi, Çalışma ve Ekonomi Başkan yardımcısı olan Kristin Dziczek’e göre tüketicilerin otomobil satın almaktan vazgeçtiğini her yedi günlük dönemde ABD ekonomisi 94 bin 400 çalışanını ve 7.3 milyar dolarlık toplam kazancını kaybedecek. Ayrıca devletin vergi gelirleri de 2 milyar dolar gerileyecek!

İLGİLİ HABERAvrupa'daki otomotiv üretimi neredeyse durdu!Avrupa'daki otomotiv üretimi neredeyse durdu!

Dziczek, Corona virüsünün yayılmaması için insanların hareketlerini kısıtlaması, zaten isteğe bağlı olan otomobil satın alma eğilimlerinde gelecek günlerde ciddi bir talep kaybı olacağını da belirtti. Ayrıca Dziczek, bu krizin atlatılmasından sonra otomotiv endüstrisinin eski günlerine dönmesinin daha yavaş olabileceğini de belirtti. Bunun sebebi olarak da tüketicilerin öncelik sıralamasında otomobil gibi pahalı ürünlerin daha alt sıralarda yer alması.

Kristin Dziczek Automotive News’a yaptığı açıklamada, “Bu endişe verici bir durum. Corona virüsü yüzünden talep ve tedarikte ciddi bozulmalarla karşı karşıyayız. Eğer diğer lokasyonlarda yaşayan insanlar otomobil satın almak istemezlerse ciddi bir problemimiz var demektir.” dedi.

Tahminlerde bulunan uzmanlar otomobil satışlarının etkili bir düşüş yaşayacağını ön görüyor. LMC Automotive belirttiği tahminde ABD otomotiv pazarının 2019 yılına göre satışlarının 300 bin azalacağını açıkladı. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 3 kayıp demek.

LMC Automotive yöneticisi Jeff Schuster, “Covid-19 yani Corona virüsü salgınına toplumun verdiği tepki sağlık anlamında ciddi bir kriz olduğu anlamına geliyor. Bu durumun ekonomi ve otomotiv endüstrisi üzerinde yaratacağı olumsuz krizi görmezden gelemeyiz.” dedi.

Corona virüsü salgınından dolayı ekonominin geri dönmesi çabuk gerçekleşse bile ALG Project’e göre toplam ABD pazarı yüzde 2.9 gerileyecek ve 16.4 milyon adetle 2020’yi bitirecek.

Üretime ara veren Amerika’daki fabrikalar da bu durumu etkiliyor. Örneğin Volkswagen Chattanooga’da yer alan fabrikasını pazartesi günü temizleme yapmak için bakıma aldı. Detroit’te tesislerin mümkün olduğunda uzun süre açık tutulması için çalışıyor. Ama bu durumun kaçınılmaz olduğunu Dziczek belirtti.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more